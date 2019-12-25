ЦБ назвал нового куратора санаций и банковского регулирования

Центробанк определился с кандидатурами новых кураторов департамента финансового оздоровления и Службы анализа рисков после ухода зампредседателя Банка России Василия Поздышева. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Куратором департамента финансового оздоровления и департамента банковского регулирования станет первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин. Деятельность Службы анализа рисков будет курировать другой первый зампредседателя Банка России — Ксения Юдаева.

Ранее эти подразделения Центробанка курировал Василий Поздышев, который с 31 декабря уходит с должности зампреда ЦБ в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), где возглавит наблюдательный совет. Организационно Поздышев подчинялся Тулину.

Такое решение глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила завершением активного этапа расчистки банковского сектора и необходимостью сконцентрироваться на продаже санируемых банков. В ФКБС Поздышев будет контролировать оперативное управление санированными ЦБ банками, отвечать за организацию их продажи, а также за подготовку исков к бывшим собственникам и процесс возврата активов.