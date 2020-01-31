Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ

Речь идет о возможном включении банка в список системно значимых. Представитель Совкомбанка заявил, что имеется в виду «гипотетический» риск

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Совкомбанк может стать системно значимым банком, тогда он «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает банк потенциальных инвесторов. Об этом говорится в проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн, с которым ознакомились «Ведомости».

Представитель банка подтвердил газете, что в документе упоминается этот «гипотетический» риск, но отказался от дальнейших комментариев.

Как говорится в проспекте, если Совкомбанк станет системно значимым и не сможет соответствовать дополнительным требованиям регулятора, он столкнется со штрафами или «более серьезными санкциями». Кроме того, при включении в список значимых кредитная организация будет вынуждена менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности.

Список системно значимых банков ведет ЦБ. Это кредитные организации, чье финансовое состояние может повлиять на весь российский банковский сектор. К ним предъявляются более серьезные требования по капиталу, отчетности и системе защиты данных. Впрочем, пишет газета, среди плюсов попадания в список значимых банков — упрощение доступа к недорогому финансированию и повышенная вероятность господдержки в случае проблем. Сейчас таких банков 11, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк.