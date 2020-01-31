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Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ

Речь идет о возможном включении банка в список системно значимых. Представитель Совкомбанка заявил, что имеется в виду «гипотетический» риск
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Совкомбанк может стать системно значимым банком, тогда он «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает банк потенциальных инвесторов. Об этом говорится в проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн, с которым ознакомились «Ведомости».

Представитель банка подтвердил газете, что в документе упоминается этот «гипотетический» риск, но отказался от дальнейших комментариев.

Как говорится в проспекте, если Совкомбанк станет системно значимым и не сможет соответствовать дополнительным требованиям регулятора, он столкнется со штрафами или «более серьезными санкциями». Кроме того, при включении в список значимых кредитная организация будет вынуждена менять структуру ликвидных активов, что может негативно сказаться на прибыльности.

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Список системно значимых банков ведет ЦБ. Это кредитные организации, чье финансовое состояние может повлиять на весь российский банковский сектор. К ним предъявляются более серьезные требования по капиталу, отчетности и системе защиты данных. Впрочем, пишет газета, среди плюсов попадания в список значимых банков — упрощение доступа к недорогому финансированию и повышенная вероятность господдержки в случае проблем. Сейчас таких банков 11, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк.

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По состоянию на конец ноября 2019 года, активы Совкомбанка составляют 1,2 трлн руб. (11-е место по активам в банковской системе), кредитная организация «определенно» должна быть внесена в список системно значимых, сказал «Ведомостям» аналитик S&P Global Ratings Роман Рыбалкин. Он отметил, что во время последнего пересмотра списка значимых банков (проводится ежегодно) ЦБ не включил Совкомбанк из-за недостаточной международной активности.

Автор: Артём Губенко
Теги: Совкомбанк, риск
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