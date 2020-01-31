Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 30 янв, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 30 янв, 13:08
Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД Бизнес, 00:01 Зачем ВТБ автомобильный маркетплейс Pro, 00:00 ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей Финансы, 00:00 Мишустин прилетел в Алма-Ату для участия в заседании ЕАЭС Политика, 00:00 ОКР рекомендовал руководству ВФЛА сложить полномочия Спорт, 30 янв, 23:51 Адвокат заявил о требовании прокурора считать действия Хачатурян обороной Общество, 30 янв, 23:45 Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии после ссоры с депутатом Политика, 30 янв, 23:10 ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Общество, 30 янв, 22:56 Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги Политика, 30 янв, 22:41 Голунов отреагировал на арест экс-полицейских по делу о наркотиках Общество, 30 янв, 22:28 В Алжире допустили перенос совещания ОПЕК для обсуждения коронавируса Экономика, 30 янв, 22:25 Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками Общество, 30 янв, 22:11 Путин предложил увеличить число россиян Общество, 30 янв, 22:04 В США выявили первый случай передачи коронавируса от человека к человеку Общество, 30 янв, 22:02
Бизнес ,  
0 

Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

Погрузка на сети РЖД упала в январе на 5% — хуже прогнозов компании. Монополия связывает это с падением спроса на уголь и металлы. По мнению эксперта, РЖД придется пересматривать планы на весь 2020 год

Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило сообщил журналистам, передает корреспондент РБК. Таким образом, этот показатель снизился примерно до 100 млн т.  (в январе 2019 года было 105,4 млн т).

В декабре отправка грузов на сети «Российских железных дорог» сократилась на 2%, до 106,7 млн т. «Изначально мы прогнозировали снижение [в январе] на 3,3%, рассчитывали, что ситуация начнет улучшаться, но на самом деле этого не произошло», — рассказал топ-менеджер. По его словам, снижение на 5% стало продолжением негативных тенденций 2019 года.

Среди таких тенденций — дальнейшее интенсивное снижение погрузки угля, в частности падение погрузки до портов Северо-Запада (Усть-Луга, порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Приморска) на 2,5%. Это связано с политикой стран Европы по снижению угольной генерации, добавил он. Цены на уголь в первой половине прошлого года упали до трехлетнего минимума, угольщикам стало невыгодно возить его в Европу. В апреле 2019 года Минэнерго и угледобывающие компании просили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля на западном направлении. Госмонополия ввела скидку в направлении юга летом, в направлении северо-запада — только осенью. В октябре Шило в разговоре с журналистам допустил, что скидки на экспорт угля в направлении портов северо-запада и юга может быть продлена и в 2020 году.

В РЖД заявили о «первых звоночках» в грузоперевозках из-за вируса в Китае
Бизнес

«У южных портов неплохие результаты. Связано с тем, что часть объемов, которые едут в Индию, Бангладеш, [грузоотправители] «пробуют» новые порты, в том числе Тамань, и объемы на железную дорогу добавились», — продолжил Шило. Рентабельным рынком для экспорта угля также является Китай, но в связи с карантинными мероприятиями из-за вспышки нового коронавируса перевозка грузов из отдельных китайских провинций сейчас падает. В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т.

На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%. Также сократилась погрузка нефтепродуктов, однако топ-менеджер не назвал каких-либо конкретных показателей. В январе прошлого года поставки нефтяных грузов также сокращались — на 0,1%, до 20,7 млн т. Погрузка удобрений сократилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 5,2 млн т (оценка РБК).

РЖД неизбежно придется пересматривать планы на 2020 год и адаптироваться к работе в условиях одновременного сокращения погрузки и грузооборота, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Сочетание аномально теплой зимы, продолжающегося сокращения спроса на уголь в Европе, негативной динамики экспорта круглого леса и черных металлов позволяет прогнозировать, что по итогам 2020 года погрузка сократится, и как минимум на 1%», — говорит аналитик. Бурмистров отмечает, что потенциал предоставления скидок в значительной степени исчерпан, а реализация нацпроектов и проектов по развитию инфраструктуры позволит увеличить уровень погрузки уже в 2021 году.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД, уголь
Материалы по теме
Угольные компании попросили РЖД снизить тарифы на поставку сырья в Европу
Бизнес
Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья
Бизнес
В РЖД заявили о «первых звоночках» в грузоперевозках из-за вируса в Китае
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter