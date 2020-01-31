Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

Погрузка на сети РЖД упала в январе на 5% — хуже прогнозов компании. Монополия связывает это с падением спроса на уголь и металлы. По мнению эксперта, РЖД придется пересматривать планы на весь 2020 год

Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило сообщил журналистам, передает корреспондент РБК. Таким образом, этот показатель снизился примерно до 100 млн т. (в январе 2019 года было 105,4 млн т).

В декабре отправка грузов на сети «Российских железных дорог» сократилась на 2%, до 106,7 млн т. «Изначально мы прогнозировали снижение [в январе] на 3,3%, рассчитывали, что ситуация начнет улучшаться, но на самом деле этого не произошло», — рассказал топ-менеджер. По его словам, снижение на 5% стало продолжением негативных тенденций 2019 года.

Среди таких тенденций — дальнейшее интенсивное снижение погрузки угля, в частности падение погрузки до портов Северо-Запада (Усть-Луга, порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Приморска) на 2,5%. Это связано с политикой стран Европы по снижению угольной генерации, добавил он. Цены на уголь в первой половине прошлого года упали до трехлетнего минимума, угольщикам стало невыгодно возить его в Европу. В апреле 2019 года Минэнерго и угледобывающие компании просили РЖД снизить тарифы на транспортировку угля на западном направлении. Госмонополия ввела скидку в направлении юга летом, в направлении северо-запада — только осенью. В октябре Шило в разговоре с журналистам допустил, что скидки на экспорт угля в направлении портов северо-запада и юга может быть продлена и в 2020 году.

«У южных портов неплохие результаты. Связано с тем, что часть объемов, которые едут в Индию, Бангладеш, [грузоотправители] «пробуют» новые порты, в том числе Тамань, и объемы на железную дорогу добавились», — продолжил Шило. Рентабельным рынком для экспорта угля также является Китай, но в связи с карантинными мероприятиями из-за вспышки нового коронавируса перевозка грузов из отдельных китайских провинций сейчас падает. В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т.