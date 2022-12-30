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Власти определили объем средств на обновление сетей ЖКХ в России

На программу модернизации ЖКХ направят более 200 млрд руб. в 2023–2024 годах
Программа модернизации ЖКХ на ближайшие два года потребует 216 млрд руб. В ее финансировании будут участвовать регионы и частные инвесторы. Более 40% коммунальных сетей уже нуждаются в замене, еще 3% ежегодно становятся аварийными
Фото: Роман Балаев / ТАСС
Фото: Роман Балаев / ТАСС

Регионы и частные инвесторы будут софинансировать 40% затрат в рамках новой комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), рассказал РБК первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. Президент Владимир Путин летом 2022 года поручил подготовить новую программу модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет. В его поручениях указано, что она должна быть утверждена до 15 января 2023 года.

В ближайшие два года на программу планируется направить 130 млрд руб. федеральных средств, из них на 2023 год планируется выделить 30 млрд руб. Ломакин надеется, что после 2025 года на эту программу будет выделяться по 150 млрд руб. в год из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «В рамках программы планируются региональное соинвестирование и внебюджетное соинвестирование. Планируется соотношение 60 на 40. То есть [на ближайшие два года] 130 млрд составит федеральное финансирование, и это будет 60% от объема программы, а еще 40% — региональный бюджет и внебюджетные источники, в том числе средства концессионеров, облигации и т.п.», — пояснил он. Таким образом, общий объем программы на 2023–2024 годы составит 216 млрд руб., из которых 86,7 млрд руб. — финансирование из региональных бюджетов и от частных инвесторов.

Более 40% коммунальных сетей в России нуждаются в обновлении, это 391 тыс. из 940 тыс. км сетей, следует из стратегии развития строительства и ЖКХ до 2030 года, принятой в этом году. Ежегодно около 3% сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляются не более 1–2% сетей. В том числе из-за высокого износа сетей ежемесячно происходит в среднем 6,6 тыс. происшествий, которые ведут к перерывам в поставках коммунальных услуг со средней продолжительностью 9 часов 45 минут.

В стратегии указано, что необходимо сделать так, чтобы ежегодно обновлялось не менее 5% сетей. Таких темпов планируется достичь к 2030 году при базовом сценарии реализации стратегии, который предполагает улучшение макроэкономического климата, рост реальных располагаемых доходов населения и увеличение финансирования программ модернизации ЖКХ. При рисковом сценарии реализации стратегии замена сетей не превысит 2% в год.

Минстрой направил в регионы методические рекомендации для формирования местных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры. «Регионы должны утвердить свои региональные программы, мы все это сведем в единую федеральную программу», — сказал Ломакин. По его словам, регионы должны выбрать те объекты, которые смогут показать максимальный эффект с точки зрения снижения потерь в сетях и количества людей, которые почувствуют на себе эффекты от реализации проектов.

Сейчас министерство вместе с Фондом развития территорий согласовывает проекты региональных программ, основные параметры которых будут утверждаться на штабе правительственной комиссии по региональному развитию России.

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Кроме новой комплексной программы модернизации ЖКХ на обновление инженерной инфраструктуру также направлены финансовые инструменты так называемого инфраструктурного меню, говорит Ломакин. Программа предполагает выделение денег через инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. В рамках инфраструктурного меню предусмотрено финансирование 520 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры с общим объемом 295 млрд руб. до 2025 года, говорит чиновник. На модернизацию ЖКХ также выделяются средства ФНБ через Фонд развития территорий, например, на 2022 год было выделено 150 млрд руб., напоминает он.

Летом 2022 года сообщалось, что дефицит средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры в России составляет 4,6 трлн руб. В целом на эти цели до 2030 года потребуется более 13 трлн руб., из них около 8,5 трлн руб. составят инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
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