Дерипаска предложил снять запрет на работу бизнесменов в органах власти

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара опустился ниже ₽70 Финансы, 15:08
Елизавета II, Горбачев, Жириновский, Пеле: кого не стало в 2022 году Общество, 15:02
В Кремле назвали здоровье Путина вопросом государственной безопасности Политика, 14:58
Песков посоветовал почитать внимательно указ о декларациях чиновников Политика, 14:49
Багамский регулятор взял под контроль активы FTX на $3,5 млрд Крипто, 14:47
Рассрочки и длинные сделки. Как 2022 год изменил b2b-продажи Pro, 14:46
Кремль заявил о крайней обеспокоенности из-за упавшей в Белоруссии ракеты Политика, 14:41
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
В России создадут рабочую группу для решения проблем перевозок туристов Общество, 14:41
Плейлист РБК Life. Музыка, которую мы слушали в 2022 году Life, 14:40
Wildberries после беседы с ФАС пообещала решать проблему со штрафами Бизнес, 14:37
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:35
РФС создал рабочую группу по переходу в Азиатскую конфедерацию Спорт, 14:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:33
Кабмин продлил порядок эксплуатации иностранных самолетов на два года Общество, 14:30
Война санкций ,  
0 

Дерипаска предложил снять запрет на работу бизнесменов в органах власти

Олег Дерипаска предложил снять запрет на работу бизнесменов в органах власти
Права бизнесменов необходимо на законодательном уровне уравнять с остальными социальными группами, считает Олег Дерипаска. Миллиардер счиитает, что это основные субъекты, несущие развитие во всех о отраслях экономики и жизни
Русал RUAL ₽40,01 -1,19% Купить
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

При стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо «найти в себе силы» ускоренным путем начать двигаться к настоящей открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей, пишет бизнесмен Олег Дерипаска в статье для РБК.

По его словам, для этого необходимо отказаться от всех «химер вредного госкапитализма» и уравнять предпринимателей в правах с другими социальными группами — артистами, патриотически настроенными журналистами, спортсменами, силовиками, представителями правоохранительных органов, ветеранами. До того как это произойдет они «так и останутся «слабовиками» вместе с отошедшей от дел интеллигенцией», предупреждает бизнесмен.

Дерипаска считает предпринимателей основными субъектами, несущими прогресс и развитие во всех отраслях экономики и жизни России и от них, по его мнению, зависит, как быстро «придут положительные перемены».

Под уравнением в правах он подразумевает прежде всего «тотальную декриминализацию бизнеса», отмену «уже набивших» оскомину» 159-й и 160-й (мошенничество и присвоение или растрата) и ряда других статей Уголовного кодекса, по которым бизнес «третируют, доят, по которым ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах, лишают их собственности и так далее».

1 декабря 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет тоже в колонии строгого режима. Братьев Магомедовых, состояние которых Forbes в 2017 году оценивал почти в $2 млрд и включил их в пятерку богатейших семей России, признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК).

Но Дерипаска предлагает не ограничиваться декриминализацией бизнеса и пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие предпринимателями государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу. «Это основной вопрос, который будет непросто решаться в следующие пять лет», — заключает он.

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира

Дерипаска — основатель и совладелец холдинга En+, которому принадлежит один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal. В апреле 2018 года он попал под санкции США и был вынужден снизить свою долю в холдинге ниже контроля. До введения санкций он также владел группой ГАЗ, долей в страховой компании «Ингосстрах», австрийской строительной компанией Strabag, группой «Базэл Аэро» (управляет аэропортами в Краснодарском крае, переименована в «Аэродинамику») и агрохолдингом «Кубань». Весной 2022 года журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
санкции Украина Олег Дерипаска Бизнес бизнесмены
Материалы по теме
Прогноз замедления мировой экономики напомнил Дерипаске о динозаврах
Экономика
В Британии отложили суд над Дерипаской после просьбы ослабить санкции
Политика
Дерипаска предупредил о новом букете проблем в России до конца 2023 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter