Дерипаска предложил снять запрет на работу бизнесменов в органах власти

Права бизнесменов необходимо на законодательном уровне уравнять с остальными социальными группами, считает Олег Дерипаска. Миллиардер счиитает, что это основные субъекты, несущие развитие во всех о отраслях экономики и жизни

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

При стабилизации внешнеполитической обстановки России необходимо «найти в себе силы» ускоренным путем начать двигаться к настоящей открытой рыночной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей, пишет бизнесмен Олег Дерипаска в статье для РБК.

По его словам, для этого необходимо отказаться от всех «химер вредного госкапитализма» и уравнять предпринимателей в правах с другими социальными группами — артистами, патриотически настроенными журналистами, спортсменами, силовиками, представителями правоохранительных органов, ветеранами. До того как это произойдет они «так и останутся «слабовиками» вместе с отошедшей от дел интеллигенцией», предупреждает бизнесмен.

Дерипаска считает предпринимателей основными субъектами, несущими прогресс и развитие во всех отраслях экономики и жизни России и от них, по его мнению, зависит, как быстро «придут положительные перемены».

Под уравнением в правах он подразумевает прежде всего «тотальную декриминализацию бизнеса», отмену «уже набивших» оскомину» 159-й и 160-й (мошенничество и присвоение или растрата) и ряда других статей Уголовного кодекса, по которым бизнес «третируют, доят, по которым ломают судьбы предпринимателей, удерживая их годами в тюрьмах, лишают их собственности и так далее».

1 декабря 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, его старший брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет тоже в колонии строгого режима. Братьев Магомедовых, состояние которых Forbes в 2017 году оценивал почти в $2 млрд и включил их в пятерку богатейших семей России, признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК).

Но Дерипаска предлагает не ограничиваться декриминализацией бизнеса и пойти дальше — убрать гласные и негласные запреты на занятие предпринимателями государственных и муниципальных должностей, дать им права избираться в муниципальные органы и органы власти субъектов, в Совет Федерации и Государственную думу. «Это основной вопрос, который будет непросто решаться в следующие пять лет», — заключает он.

Дерипаска — основатель и совладелец холдинга En+, которому принадлежит один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal. В апреле 2018 года он попал под санкции США и был вынужден снизить свою долю в холдинге ниже контроля. До введения санкций он также владел группой ГАЗ, долей в страховой компании «Ингосстрах», австрийской строительной компанией Strabag, группой «Базэл Аэро» (управляет аэропортами в Краснодарском крае, переименована в «Аэродинамику») и агрохолдингом «Кубань». Весной 2022 года журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.