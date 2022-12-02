Суд конфисковал у Зиявудина Магомедова 32,5% акций FESCO

Суд конфисковал у крупнейшего совладельца транспортной группы FESCO Зиявудина Магомедова, приговоренного 1 декабря к 19 годам колонии, принадлежащие ему 32,5% акций. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала Мещанского районного суда Москвы.

Суд конфисковал у совладельца FESCO Зиявудина Магомедова доли в транспортном холдинге и в группе «Сумма». Теперь государство обязано продать долю Магомедова. Как пишет газета «Коммерсантъ», приобрести акции могут Группа компаний «Дело» и «Росатом».

«FESCO — прибыльный актив, работающий на направлениях, которые не только не заглохли с введением санкций, а, наоборот, начали стремительно развиваться», — пишет газета со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

Вместе с Зиявудином Магомедовым суд также осудил его старшего брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Он получил 18 лет в колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

Братьев Магомедовых признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) и в одном эпизоде растраты (ч. 4 ст. 160 УК). Старшему Магомедову дополнительно вменили незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — у него дома было найдено несколько пистолетов, в том числе золотых, и патроны.

Обвинение утверждало, что в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество (ОПС) «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». В основу ОПС входили «подконтрольные им компании» из группы «Сумма» (в нее среди прочего входит FESCO), занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. По версии следствия, похищенные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легальной деятельности.