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В «Транснефти» заявили о трате ₽2 млрд на борьбу с COVID-19

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Расходы компании «Транснефть» на мероприятия по борьбе с COVID-19 в 2020 году составили около 2 млрд руб. Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Игорь Демин.

Основную статью расходов на борьбу COVID составили затраты на тестирование сотрудников компании, а также затраты на организацию временных обсерваторов для работников, где они пережидали карантин перед отправкой на вахту.

Кроме того, деньги расходовали на приобретение масок и перчаток, закупку дезинфекторов и оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекцию помещений и транспортных средств.

По словам Демина, существенную часть в затратах заняла также доплата работникам до среднего заработка сверх пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств Фонда социального страхования, выплаты повышенной вахтовой надбавки и создание условий автономной работы на части станций.

Материал дополняется.

Автор
Наталья Демченко
коронавирус «Транснефть»
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