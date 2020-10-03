«Транснефть» списала больше половины своей прибыли из-за дефицита дизеля

«Транснефть» списала 21 млрд руб. из прибыли за второй квартал из-за проблем с загрузкой нефтепроводов. Нефтяники поставляют меньше дизеля Евро-5, чем обещали в 2011 году, а также снизили загрузку из-за сделки ОПЕК+

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«Транснефть» признала убыток в 21 млрд руб. от обесценения нефтепродуктопроводов из-за их недозагруженности, сообщила компания в отчетности по МСФО за второй квартал 2020 года. В итоге прибыль компании за отчетный период упала на 73% год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд руб. По итогам полугодия чистая прибыль «Транснефти» составила 71,9 млрд руб. против 105,85 млрд руб. годом ранее.

Причина переоценки активов, генерирующих средства от реализации услуг по прокачке нефтепродуктов, — не в пандемии коронавируса, объяснил РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Во-первых, нефтяные компании опаздывают с выполнением планов по модернизации своих НПЗ, в результате чего произвели недостаточное количество дизеля класса Евро-5, который экспортируется по нефтепродуктопроводам. Во-вторых, переработка нефти в первом полугодии сократилась по причине сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти», — объяснил Демин.

Еще в 2011 году нефтяные компании подписали четырехсторонние соглашения с властями и регуляторами, в которых объявили о планах по масштабной модернизации НПЗ, напоминает аналитик Reuters Максим Назаров. Программа модернизации должна была завершиться в 2016–2017 годах: заводы должны были увеличить производство дизельного топлива на 50–80 млн т в год, оценивал в 2015 году начальник управления стратегического развития «Транснефти» Расим Мингазетдинов. Под новые объемы дизеля компания начала активно реконструировать и строить новые продуктопроводы. В частности, в 2018 году компания завершила проект «Север», увеличив мощность прокачки дизеля в направлении Приморска с 8,5 млн т до 25 млн т. Тогда же был завершен второй этап продуктопровода «Юг», который к 2020 году должен был обеспечить прокачку 6 млн т дизеля в направлении Новороссийска.

«Север» загружен полностью, а «Юг» так и не получил заявленных объемов из-за срыва планов по модернизации, поясняет Назаров. «Транснефть» планировала прокачивать дизель Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа, а также Саратовского НПЗ «Роснефти» и Орского НПЗ (завод входит в группу САФМАР семьи Михаила Гуцериева). Но из трех заводов построил гидрокрекинг (переработка нефтяных фракций, мазута для получения бензина, дизельного и реактивного топлива. — РБК) и запустил выпуск дизеля Евро-5 пока только Волгоградский НПЗ, заключает он.