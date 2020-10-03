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Бизнес ,  
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«Транснефть» списала больше половины своей прибыли из-за дефицита дизеля

«Транснефть» списала 21 млрд руб. из прибыли за второй квартал из-за проблем с загрузкой нефтепроводов. Нефтяники поставляют меньше дизеля Евро-5, чем обещали в 2011 году, а также снизили загрузку из-за сделки ОПЕК+
Транснефть TRNFP ₽145 800 -0,17% Купить
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Транснефть» признала убыток в 21 млрд руб. от обесценения нефтепродуктопроводов из-за их недозагруженности, сообщила компания в отчетности по МСФО за второй квартал 2020 года. В итоге прибыль компании за отчетный период упала на 73% год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд руб. По итогам полугодия чистая прибыль «Транснефти» составила 71,9 млрд руб. против 105,85 млрд руб. годом ранее.

Причина переоценки активов, генерирующих средства от реализации услуг по прокачке нефтепродуктов, — не в пандемии коронавируса, объяснил РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Во-первых, нефтяные компании опаздывают с выполнением планов по модернизации своих НПЗ, в результате чего произвели недостаточное количество дизеля класса Евро-5, который экспортируется по нефтепродуктопроводам. Во-вторых, переработка нефти в первом полугодии сократилась по причине сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти», — объяснил Демин.

Еще в 2011 году нефтяные компании подписали четырехсторонние соглашения с властями и регуляторами, в которых объявили о планах по масштабной модернизации НПЗ, напоминает аналитик Reuters Максим Назаров. Программа модернизации должна была завершиться в 2016–2017 годах: заводы должны были увеличить производство дизельного топлива на 50–80 млн т в год, оценивал в 2015 году начальник управления стратегического развития «Транснефти» Расим Мингазетдинов. Под новые объемы дизеля компания начала активно реконструировать и строить новые продуктопроводы. В частности, в 2018 году компания завершила проект «Север», увеличив мощность прокачки дизеля в направлении Приморска с 8,5 млн т до 25 млн т. Тогда же был завершен второй этап продуктопровода «Юг», который к 2020 году должен был обеспечить прокачку 6 млн т дизеля в направлении Новороссийска.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Север» загружен полностью, а «Юг» так и не получил заявленных объемов из-за срыва планов по модернизации, поясняет Назаров. «Транснефть» планировала прокачивать дизель Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа, а также Саратовского НПЗ «Роснефти» и Орского НПЗ (завод входит в группу САФМАР семьи Михаила Гуцериева). Но из трех заводов построил гидрокрекинг (переработка нефтяных фракций, мазута для получения бензина, дизельного и реактивного топлива. — РБК) и запустил выпуск дизеля Евро-5 пока только Волгоградский НПЗ, заключает он.

К 2020 году «Транснефть» планировала прокачивать по трубопроводам 50 млн т светлых нефтепродуктов, сообщалось в издании «Трубопроводный транспорт нефти». Но фактический объем только 39 млн т, рассказал изданию вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в апреле 2020 года. К 2023 году объем должен вырасти до 47,7 млн т нефтепродуктов.

«Транснефть» не первый раз сталкивается с проблемой заполнения трубопроводов. Например, в 2017 году компания списала 26 млрд руб. из-за снижения транспортировки и грузооборота нефти.

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Вопрос — почему «Транснефть» обесценила нефтепродуктопроводы именно сейчас, нужно задать аудиторам компании, — это они принимают решения о том, когда делать подобные списания, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Возможно, аудиторы учитывают более низкий спрос на топливо или считают, что в ближайшие годы компаниям выгоднее будет экспортировать нефть, а не нефтепродукты, так что структура поставок изменится в пользу сырья, могла повлиять и сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, перечисляет аналитик.

РБК направил запрос в KPMG (аудитор «Транснефти»).

Но если «Транснефть» продолжит платить дивиденды от скорректированной прибыли, списание 21 млрд руб. не повлияет на их размер, говорит Танурков. Демин не стал комментировать, будет ли учтена данная переоценка в базе дивидендных выплат компании за 2020 год. Во вторник, 29 сентября, совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам компании направить на дивиденды 84,2 млрд руб. за 2019 год. Это половина от так называемой нормализованной прибыли компании, которая не учитывает переоценку финансовых вложений, положительное сальдо курсовых разниц и прочие нерегулярные составляющие. В качестве базы для расчета дивидендов «Транснефть» использует именно нормализованную прибыль.

Авторы
Алина Фадеева, Людмила Подобедова
«Транснефть» дизель ОПЕК+
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