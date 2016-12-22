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«Фабрика троллей» переехала в «Лахту-2»
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«Фабрика троллей» переехала в «Лахту-2»
Бизнес, 01:17
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«Фабрика троллей» переехала в «Лахту-2»
«Фабрика троллей» решила занять бизнес-центр большей площади в Санкт-Петербурге. Из офисов на улице Савушкина уже съехала часть сотрудников — они освободили два этажа, а еще два должны освободить до 1 февраля 2018 года
Бизнес-центр «Лахта-2» (Фото: kts-construction.ru)

Так называемая фабрика троллей решила занять офисы «постатуснее» и переехать в офис в бизнес-центре «Лахта-2» в Санкт-Петербурге, на улице Оптиков. В старом офисе, на улице Савушкина, 55, сотрудники «фабрики» уже освободили два этажа, пишет «Деловой Петербург».

«Фабрикой троллей» называют организацию из Санкт-Петербурга, сотрудники которой якобы должны писать в блогах комментарии в защиту действующей власти, критиковать оппозиционеров, пропагандировать патриотические ценности. Американские власти обвиняют ее в попытке влиять на выборы президента США.

Большинство подразделений покинули здание на Савушкина в октябре, рассказал РБК источник, близкий к руководству «фабрики». Там осталась только административная часть и редакция портала «Невские новости», остальные «рассосались» по городу, добавил он. В частности, часть информационных ресурсов, входящих в так называемую фабрику медиа, работает в бизнес-центре «Лахта» на улице Оптиков.

Также на новое место переезжает и некоторые СМИ «фабрики медиа», которые, как следовало из расследования журнала РБК, связаны с «фабрикой троллей». Среди них — «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня» и «Свободное время». Первые офисы этих редакций находились в доме 55 на улице Савушкина, писал журнал РБК. Позже для части изданий «фабрики медиа» был арендован офис в бизнес-центре «Ильич» на ул. Белоостровской, 8. Там, в частности, работали издания ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости».

Теперь на сайтах некоторых ресурсов, например «Инфореактора», «Политэксперта», «Ньюинформа», указан новый адрес редакции: улица Оптиков, 4, корп. 3. По этому адресу находится бизнес-центр «Лахта-2», достроенный летом 2016 года.

Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа»
Технологии и медиа

Бизнес-центр на улице Савушкина, 55 пока еще не опустел «окончательно», указывает «Деловой Петербург». «Верхние два этажа из четырех все еще заняты корреспондентами», — пишет издание. В частности, там работают «Невские новости». Охранник бизнес-центра на улице Савушкина также заявил корреспонденту издания, что первые два этажа здания «уже освобождены» и сдаются в аренду. На фасаде здания висит объявление «Аренда здания». По указанному на нем номеру телефона изданию заявили, что арендаторы освободят бизнес-центр до 1 февраля.

Новый офис «фабрики» будет «статусней» и «больше по площади», отмечает «Деловой Петербург». Площадь офиса на Савушкина составляла 4 тыс. кв. м. Площадь нового бизнес-центра — 12 тыс. кв. м., уточняет издание, однако площадь, которую займут «фабрика троллей» и «фабрика медиа», не указывает.

По словам корреспондента издания, который пришел в новый офис «фабрики троллей», холдинг по-прежнему остается «довольно-таки закрытым», администратор на ресепшене бизнес-центра не смогла ответить на вопрос, арендуют ли в здании помещения редакции «Инфореактора» и других изданий «фабрики медиа». По словам администратора, большую часть бизнес-центра арендует ООО «Новинфо». Это же юрлицо указано в качестве учредителя «Инфореактора» и «Политэксперта». Единственным собственником компании, по данным СПАРК, является Юрий Краснов. По данным СПАРК, бизнесмен управляет только этим активом. В качестве адреса компании в интернете в СПАРК указан адрес сайта inforeactor.ru.

«Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росреестра указывает, что бизнес-центр «Лахта» принадлежит компании «Дорстройтрест-М». Согласно данным сервиса Whois, сайт бизнес-центра зарегистрирован на LLC DORSTROYTREST-M. По данным базы СПАРК, «Дорстройтрест-М» зарегистрирован в Москве, на улице Бурденко. В описании карточки компании стоит ссылка на сайт бизнес-центра «Лахта». Головной компанией «Дорстройтрест-М» является кипрский офшор Glarenville Enterprises Limited. Это же подтверждают (*.pdf) данные из выписки ЕГРЮЛ.

Контактный телефон «Дорстройстреста-М», который указан в ЕРЮГЛ, принадлежит фирме «Русь-импорт-комплект», оформленной также на этот кипрский офшор. По этому номеру изданию сообщили, что обе компании являются единой структурой.

Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Технологии и медиа

Работу «фабрики троллей» и «фабрики медиа» связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. В 2016 году он подал 15 исков в связи с отказом «Яндекса» и других поисковиков удалить результаты запросов из поисковой выдачи. Позже стало известно, что это было связано с упоминанием его имени в связи с «фабрикой троллей». В августе 2016 года он отозвал иски к «Яндексу». В ноябре 2017 года он заявлял, что ни компания «Конкорд», ни другие структуры бизнесмена не связаны с деятельностью,​ «направленной на вмешательство в американские выборы». Заявление последовало после выступлений представителей Facebook, Twitter и Google в сенате США в рамках расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Пригожин не стал оценивать работу «фабрики троллей», заявив, что «никак не связан с данной структурой».
Авторы: Анна Трунина, Андрей Захаров.
Теги: Евгений Пригожин , «Фабрика троллей» , Фабрика медиа
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