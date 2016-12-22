«Фабрика троллей» переехала в «Лахту-2»

«Фабрика троллей» решила занять бизнес-центр большей площади в Санкт-Петербурге. Из офисов на улице Савушкина уже съехала часть сотрудников — они освободили два этажа, а еще два должны освободить до 1 февраля 2018 года

Бизнес-центр «Лахта-2» (Фото: kts-construction.ru)

Так называемая фабрика троллей решила занять офисы «постатуснее» и переехать в офис в бизнес-центре «Лахта-2» в Санкт-Петербурге, на улице Оптиков. В старом офисе, на улице Савушкина, 55, сотрудники «фабрики» уже освободили два этажа, пишет «Деловой Петербург».

«Фабрикой троллей» называют организацию из Санкт-Петербурга, сотрудники которой якобы должны писать в блогах комментарии в защиту действующей власти, критиковать оппозиционеров, пропагандировать патриотические ценности. Американские власти обвиняют ее в попытке влиять на выборы президента США.

Большинство подразделений покинули здание на Савушкина в октябре, рассказал РБК источник, близкий к руководству «фабрики». Там осталась только административная часть и редакция портала «Невские новости», остальные «рассосались» по городу, добавил он. В частности, часть информационных ресурсов, входящих в так называемую фабрику медиа, работает в бизнес-центре «Лахта» на улице Оптиков.

Также на новое место переезжает и некоторые СМИ «фабрики медиа», которые, как следовало из расследования журнала РБК, связаны с «фабрикой троллей». Среди них — «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня» и «Свободное время». Первые офисы этих редакций находились в доме 55 на улице Савушкина, писал журнал РБК. Позже для части изданий «фабрики медиа» был арендован офис в бизнес-центре «Ильич» на ул. Белоостровской, 8. Там, в частности, работали издания ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости».

Теперь на сайтах некоторых ресурсов, например «Инфореактора», «Политэксперта», «Ньюинформа», указан новый адрес редакции: улица Оптиков, 4, корп. 3. По этому адресу находится бизнес-центр «Лахта-2», достроенный летом 2016 года.

Бизнес-центр на улице Савушкина, 55 пока еще не опустел «окончательно», указывает «Деловой Петербург». «Верхние два этажа из четырех все еще заняты корреспондентами», — пишет издание. В частности, там работают «Невские новости». Охранник бизнес-центра на улице Савушкина также заявил корреспонденту издания, что первые два этажа здания «уже освобождены» и сдаются в аренду. На фасаде здания висит объявление «Аренда здания». По указанному на нем номеру телефона изданию заявили, что арендаторы освободят бизнес-центр до 1 февраля.

Новый офис «фабрики» будет «статусней» и «больше по площади», отмечает «Деловой Петербург». Площадь офиса на Савушкина составляла 4 тыс. кв. м. Площадь нового бизнес-центра — 12 тыс. кв. м., уточняет издание, однако площадь, которую займут «фабрика троллей» и «фабрика медиа», не указывает.

По словам корреспондента издания, который пришел в новый офис «фабрики троллей», холдинг по-прежнему остается «довольно-таки закрытым», администратор на ресепшене бизнес-центра не смогла ответить на вопрос, арендуют ли в здании помещения редакции «Инфореактора» и других изданий «фабрики медиа». По словам администратора, большую часть бизнес-центра арендует ООО «Новинфо». Это же юрлицо указано в качестве учредителя «Инфореактора» и «Политэксперта». Единственным собственником компании, по данным СПАРК, является Юрий Краснов. По данным СПАРК, бизнесмен управляет только этим активом. В качестве адреса компании в интернете в СПАРК указан адрес сайта inforeactor.ru.