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Общество ,  
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В Москве изъяли нелегальные препараты для косметологии на ₽100 млн

В Москве задержали торговцев нелегальными препаратами для косметологии
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Сотрудники отдела экономической безопасности управления МВД по Юго-Западному административному округу Москвы задержали четырех подозреваемых в торговле незарегистрированными лекарственными препаратами. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным полиции, фигуранты через интернет продавали по всей территории России незарегистрированные препараты, которые используются в косметологии. Дома у задержанных, а также в складских и офисных помещениях на Киевском шоссе и Ленинградском проспекте, прошли обыски.

Правоохранители изъяли нелегальные препараты почти на 100 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об обращении незарегистрированных лекарственных средств (ст. 238.1 УК). Трех фигурантов отправили в СИЗО, их предполагаемой сообщнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото:mos_sobyanin / Telegram

В столичном управлении Следственного комитета уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК (сбыт незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере, совершенный группой лиц). Стоимость нелегальных препаратов, которые продавали фигуранты дела, в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 тыс. до 25 тыс. руб. Росздравнадзор признал лекарства недоброкачественными.

В середине октября СК Москвы завел уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК), на сотрудников одной из столичных фармацевтических фирм. По данным следствия, в офисном помещении на улице Маршала Рыбалко они сбыли нелегальные лекарства на общую сумму свыше 100 тыс. руб. Судя по видео, которое опубликовал СК, незарегистрированные препараты нашли в аптеке.

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Теги
Москва задержание лекарства МВД Следственный комитет уголовное дело

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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