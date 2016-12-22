Financial Times сообщила о крупнейшем с 2014 года IPO

Мобильное подразделение японского телекоммуникационного гиганта SoftBank выходит на Токийскую биржу. В случае успеха при заявленной цене в 1,5 тыс. иен за акцию компания привлечет порядка $23 млрд

В середине декабря в Японии ожидается одно из крупнейших в истории IPO — речь идет о первом публичном размещении акций мобильного подразделения компании SoftBank, которая установила ориентировочную цену на уровне 1,5 тыс. иен за одну акцию ($13,2), сообщает Financial Times.

При указанной цене за бумагу капитализация мобильного подразделения SoftBank составит почти 7,2 трлн иен ($63 млрд), а если на IPO будет продано 37% акций, это принесет компании около $23 млрд.

Эта сумма вплотную приближается к абсолютному рекорду в $25 млрд, уставленному в 2014 году китайской группой компаний Alibaba на Нью-Йоркской бирже.

Такая высокая цена за акцию, а также отсутствие обычного для таких запусков ценового коридора говорит о том, что руководство компании не сомневается в успехе публичного размещения, отмечают аналитики, опрошенные газетой.

Датой листинга на Токийской фондовой бирже назначено 19 декабря, 87% всех выпущенных акций предназначены для продажи частным японским инвесторам.

SoftBank — крупный телекоммуникационный холдинг, который развивает широкополосный доступ в интернет, обеспечивает услуги обычной и сотовой телефонии, разрабатывает видеоигры, строит дата-центры. У компании также есть подразделение SB Energy, которое работает в сфере энергетики.