Операционная прибыль SoftBank по итогам квартала выросла на 49%

Операционная прибыль японской корпорации SoftBank — владельца одного из крупнейших операторов мобильной связи в стране — за первый квартал 2018 года возросла на 49% и достигла $6,4 млрд, сообщает Financial Times.



Рост связан с продажей SoftBank индийского интернет-ретейлера Flipkart торговой компании Walmart.

Кроме того, основанный SoftBank и поддерживаемый Саудовской Аравией фонд Vision Fund показал прибыль в размере около $2,1 млрд. Газета сообщает, что фонд смог вернуть 60% своей доли в Flipkart после продажи своих акций за $4 млрд. Издание отмечает, что в августе 2017 года он получил $2,5 млрд инвестиций.

В конце декабря 2017 года Wall Street Journal сообщала, что компания SoftBank выиграла тендер на покупку 20% оператора такси Uber. По данным газеты, компания хочет выкупить ценные бумаги оператора, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников SoftBank.