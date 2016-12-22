Алена Ахмадуллина проиграла суд производителю косметики Natura Siberica

Суд отказал дизайнеру Алене Ахмадуллиной в иске о запрете использования ее имени на упаковках косметики Natura Siberica и взыскании компенсации с производителя

Алена Ахмадуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы отказал дизайнеру Алене Ахмадуллиной в иске к производителю косметики Natura Siberica (ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика») о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 6 млн руб., следует из решения суда, вынесенного 23 ноября.

Судиться с производителем косметики дизайнер решила летом. Поводом для обращения в суд стали споры из-за ее работы над специальной коллекцией для Natura Siberica. В рамках сотрудничества была создана косметическая линейка Natura Siberica by Alena Akhmadullina — 21 продукт, поступивший в продажу в январе 2016-го. По собственному признанию дизайнера, коллаборация с Natura Siberica стала ее «первым опытом погружения в создание косметического продукта». «Философия бренда очень близка нам по духу, поэтому мы быстро нашли понимание как в вопросе дизайна упаковки, так и в выборе его аромата и других качеств», — комментировала она запуск коллекции. Сотрудничество между дизайнером и компанией было оформлено в 2015 году как лицензионное соглашение.

Спор, который и стал поводом для обращения в суд, возник из-за сроков использования приставки by Alena Akhmadullina. Представители Ахмадуллиной настаивали на том, что соглашение было заключено только на два года с возможностью пролонгации при достижении соответствующих договоренностей. При этом юрист дизайнера допускал, что «в договоре есть формулировки, которые приводят к разночтениям». Фактически контракт с Natura Siberica подписало аффилированное с дизайнером ООО «Сирин», которое суд в ходе слушаний привлек в качестве третьего лица по делу. В Natura Siberica, в свою очередь, говорили о действии соглашения вплоть до 2030 года.

Как пояснил РБК юрист Natura Siberica Дмитрий Макаров, одним из условий разработки дизайна для упаковки косметики было указание на ней имени автора — такое условие производителю поставила сама Ахмадуллина на основании Гражданского кодекса и правомочий авторов произведения, никаких возражений оно не вызывало, рассказывает Макаров. Но затем сторона дизайнера заявила, что ее ​имя является зарегистрированным товарным знаком и, используя его после какого-то одобренного периода, Natura Siberica нарушает ее права. По словам юриста, Ахмадуллина пришла в суд не для восстановления своего нарушенного права, а «чтобы заработать денег». «Недобросовестность очевидна, и мы ждем, что это будет подтверждено мотивировочным решением суда», — заключил он.

По версии Константина Шварцера, представляющего интересы дизайнера, изначально стороны договаривались с Ахмадуллиной только о разработке дизайна упаковки, за что дизайнер получила гонорар. Но свое имя для линейки косметики дизайнер разрешила использовать только в течение двух лет. О дальнейшем его использовании в коллекции соглашений подписано не было. По словам Шварцера, дизайнер и ее юристы дожидаются мотивировочной части судебного решения, исходя из нее они будут предпринимать дальнейшие шаги. «Мы никак не можем согласиться с тем, что надпись by Alena Akhmadullina — это не защищенный товарный знак, а часть разработанного дизайна, — сказал Шварцер. — Если позиция суда связана с процессуальными упущениями, тогда будем предъявлять новый иск с исключением ошибок», — отметил он.

Natura Siberica, как указывает Шварцер, в ходе конфликтной ситуации сама начинала убирать надпись by Alena Akhmadullina с упаковок, и продукция серии на сайте уже представлена без этой надписи. Поэтому, по его мнению, есть и вариант решения ситуации, без помощи суда — «к обоюдному удовольствию сторон». Корреспондент РБК убедился, что коллекция из-за которой возникли споры сейчас на сайте называется Natura Siberica Limonnik Nanai и имени дизайнера на упаковках не значится. Но продукцию по-прежнему можно заказать в сторонних интернет-магазинах. В Natura Siberica не уточнили, действительно ли компания начала убирать имя дизайнера с упаковок. Сколько компания продала продукции с именем дизайнера, также не раскрывается. Общий оборот «Натура Сиберика» и «Первое решение» по итогам 2017-го, по данным СПАРК, — 10,6 млрд руб., в 2016 году — 10 млрд руб.

​Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

По мнению президента группы компаний RCG Юния Давыдова, подобное сотрудничество — взаимовыгодный инструмент и такие примеры довольно часто встречаются на рынке косметики и парфюмерии. Это эффективно для повышения продаж обоих брендов, если они совпадают по целевой аудитории, говорит он. Данный союз представлял собой как раз такой пример, когда два бренда равноценны и их целевая аудитория совпадает, считает эксперт. Конфликты между брендом и знаменитостью, даже несмотря на негативный фон, также могут приносить пользу обеим сторонам, поскольку повышают их узнаваемость в целом.