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Глава «Транснефти» назвал нецелесообразным ее превращение в «колхоз»
Николай Токарев усомнился в необходимости дробления «Транснефти» путем приватизации. По его словам, в компании перспектива приватизации всерьез вообще не обсуждается
Транснефть TRNFP ₽166 800 +0,3% Купить
Николай Токарев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Перспектива приватизации «Транснефти» в самой компании всерьез не обсуждается, заявил журналистам председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев. В то же время Токарев отметил, что сам он не считает целесообразным превращать компанию в «колхоз», передает корреспондент РБК.

«Что касается «Транснефти», я не вижу целесообразности в ее дроблении, чтобы превращать ее в колхоз. Это серьезный объект, входит в перечень стратегических предприятий, и сегодня порвать его на кусочки, на мой взгляд, с любой точки зрения было бы чревато», — сказал Токарев.

В настоящее время 100% голосующих обыкновенных акций «Транснефти» принадлежит государству в лице Росимущества. В то же время владельцами привилегированных акций компании является ряд физических и юридических лиц. В результате общая доля государства в капитале «Транснефти» составляет 78,55%.

Согласно прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, правительство планирует сократить долю участия государства в капитале «Транснефти».

24 октября стало известно, что Минфин выступает за снижение до 50% доли государства во всех компаниях, за исключением оборонных. В тот же день первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: «Транснефть», Николай Токарев, приватизация
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