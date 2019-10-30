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Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
Стоимость бумаг «Газпрома» на Московской бирже превысила 259 руб., поднявшись до уровня 11-летней давности. На фоне роста котировок значение индекса Мосбиржи обновило исторический максимум
Газпром GAZP ₽259,09 +2,37% Купить
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз так дорого акции «Газпрома» стоили в августе 2008 года. В мае того же года их стоимость достигала исторического максимума — 369,5 руб., однако затем пошла пошла вниз и в октябре опустилась до абсолютного минимума — 84 руб. за бумагу.

На открытии в среду стоимость акций «Газпрома» составляла 252,9 руб., что было несколько ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня (253,1 руб.). Накануне, 29 октября, концерн объявил о заполнении газом с Чаяндинского месторождения трубопровода «Сила Сибири». На фоне этого сообщения стоимость акций компании выросла на 3,56%.

Недавно Morgan Stanley пересмотрела рекомендацию для акций «Газпрома»; кроме того, инвесторы ждут утверждения новой дивидендной политики в декабре, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

29 октября «Интерфакс» сообщил, что аналитики Morgan Stanley рекомендовали покупать акции «Газпрома» и указали потенциал роста бумаг в 58%. Неделей раньше они рекомендовали держать бумаги «Газпрома». Остальные аналитики прогнозов не меняли, говорится в обзоре «Интерфакса» от 29 октября. Таким образом, из 17 экспертов, опрошенных агентством, восемь рекомендовали покупать, остальные — держать обыкновенные акции «Газпрома». Кроме этого самые высокие ожидания роста акций у «Ренессанс Капитала» и Citi — 39 и 34% соответственно.

Акции «Газпрома» включены в первый (высший) уровень листинга на Московской бирже и имеют наибольший удельный вес в индексах этой биржи и РТС. На фоне роста стоимости акций концерна значение индекса Мосбиржи в среду, 30 октября, впервые в истории превысило 2900 пунктов.

К 13:00 мск стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже составляпа 259,51 руб. (плюс 2,53% к результату закрытия торгов предыдущего дня).

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева, Георгий Тадтаев
Теги: акции, биржа, «Газпром»
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