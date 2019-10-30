НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб.

Компания продала по 10% в проекте каждому из четырех инвесторов — французской Total, китайским CNOOC и CNODC и консорциуму японских Mitsui и JOGMEC

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Компания НОВАТЭК раскрыла условия продажи 30% в капитале во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». В отчете компании за первые девять месяцев 2019 года говорится, что сделки с дочерними компаниями китайских CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V., являющейся совместным предприятием японских Mitsui и JOGMEC, были проведены на условиях, аналогичных условиям вхождения в проект французской Total.

В апреле НОВАТЭК сообщал, что от продажи Total 10% в «Арктик СПГ-2» компания получила прибыль в размере 308,6 млрд руб. В новом отчете эта сумма подтверждается.

Общую прибыль от продажи 30% в капитале «Арктик СПГ-2» остальным трем инвесторам НОВАТЭК оценил в 366,39 млрд руб., а общую прибыль от продажи 40% — в 674,968 млрд руб. По текущему курсу это составляет примерно $10,56 млрд. Ранее сообщалось, что от привлечения четырех инвесторов в «Арктик СПГ» НОВАТЭК может получить $10,2 млрд, сохранив у себя 60%.

Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб.

Проект «Арктик СПГ-2» подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составляет 19,8 млн т СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно.