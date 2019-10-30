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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Цены на землю под строительство промышленных предприятий и частных жилых домов в Приморском крае резко выросли. Это может быть связано с обещанием льготной ипотеки и программой развития Дальнего Востока
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аналитики «Avito Недвижимость» подсчитали, как изменились цены на землю в регионах России. В выборку попали 25 регионов, в которых активнее всего продается земля через Avito. Авторы исследования подсчитали изменение стоимости земель трех типов: участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), участков промышленного назначения и сельскохозяйственных земель. Анализировались данные о стоимости земли в третьем квартале 2019 года в сравнении с третьим кварталом 2018-го.

Аномалия в Приморье

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку. Динамика цен на участки для ИЖС по стране довольно равномерная и представляет собой колебания до 9% в отдельных регионах, обращают внимание в «Avito Недвижимость». Из общей картины значительно выделяется лишь Приморский край: здесь земля подорожала на 27%, в среднем до 40 тыс. руб. за сотку. Земли промназначения подорожали в регионе за год на 72%. Но сельхозземля в крае подешевела на 21%.

В «Avito Недвижимость» не смогли объяснить аномальную динамику цен в Приморье. Партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев полагает, что взлет цен на участки под жилое строительство может быть связан с госрегулированием. «Правительство создало условия, при которых жители Дальневосточного федерального округа могут получить ипотеку под 2% годовых, программа применима к покупке первичного жилья (действует для молодых семей. — РБК), а также распространяется на ИЖС для тех, кто взял дальневосточный гектар. Это могло оказать влияние на расценки», — полагает Вадим Тедеев. Планируется, что программа выдачи ипотеки под 2% на Дальнем Востоке будет действовать до 2025 года.

Рост цен Тедеев также объясняет тем, что собственники стали закладывать в расценки добавленную стоимость от возможного экономического роста в ближайшие десять лет. В этом году была принята программа развития до 2025 года с перспективой до 2035 года. «Для ДФО это первый такой документ, который дает более или менее понятные ориентиры интенсивного экономического развития региона на длительный срок», — говорит Тедеев.

Кто считал

Avito — самый популярный сайт объявлений в России. В июле 2019 года все проекты Avito с ежемесячной российской аудиторией 36,7 млн жителей крупных городов занимали, по данным Mediascope, восьмое место среди самых популярных холдингов, представленных в Рунете. В раздел «Avito Недвижимость» заходит каждый четвертый посетитель сервиса.

Другие регионы

Кроме Приморского края, больше всего цены на участки ИЖС выросли в Ленинградской (+9%), Волгоградской (+9%) и Саратовской (+7%) областях. Самое сильное падение — в Московской и Ростовской областях — по 8%. При этом земельные участки под ИЖС там все равно остаются одними из самых дорогих. Самая дорогая земля под индивидуальные дома в южных регионах, в первую очередь в Крыму с ценой в 160 тыс. руб. за сотку. Далее — Ростовская область (143 тыс. руб.) и Краснодарский край (130 тыс. руб.). Дешевле всего купить землю под дом в Кемеровской области, где сотка обойдется в 20 тыс. руб.

Стоимость участков промышленного назначения по России за год снизилась примерно на 1%, до 90,9 тыс. руб. Сильнее всего промземли подешевели в Алтайском крае (-18%), Челябинской области (-17%) и Саратовской области (-14%). Самый серьезный рост, кроме Приморья, показала земля в Краснодарском крае (+19%) и Крыму (+14%) — в этих регионах промышленная земля продается дороже всего в России — по 203,7 и 228 тыс. руб. за сотку соответственно. На третьем месте Московская область с 179 тыс. руб. за сотку, цены в Подмосковье за год снизились на 10%.

Сельхозземли за год также в среднем потеряли в цене 1%, средняя цена сотки составила по итогам третьего квартала 29 тыс. руб. Первое место в рейтинге по доступности делят Алтайский край и Кемеровская область, где земельные участки сельхозназначения стоят в среднем 10 тыс. руб. за сотку. Самая дорогая сельхозземля в южных регионах — в Краснодарском крае (75 тыс. руб. за сотку), Крыму (60 тыс. руб.) и Ростовской области (55 тыс. руб.).

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Приморский край, Ипотека
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