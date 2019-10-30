Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

Цены на землю под строительство промышленных предприятий и частных жилых домов в Приморском крае резко выросли. Это может быть связано с обещанием льготной ипотеки и программой развития Дальнего Востока

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аналитики «Avito Недвижимость» подсчитали, как изменились цены на землю в регионах России. В выборку попали 25 регионов, в которых активнее всего продается земля через Avito. Авторы исследования подсчитали изменение стоимости земель трех типов: участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), участков промышленного назначения и сельскохозяйственных земель. Анализировались данные о стоимости земли в третьем квартале 2019 года в сравнении с третьим кварталом 2018-го.

Аномалия в Приморье

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку. Динамика цен на участки для ИЖС по стране довольно равномерная и представляет собой колебания до 9% в отдельных регионах, обращают внимание в «Avito Недвижимость». Из общей картины значительно выделяется лишь Приморский край: здесь земля подорожала на 27%, в среднем до 40 тыс. руб. за сотку. Земли промназначения подорожали в регионе за год на 72%. Но сельхозземля в крае подешевела на 21%.

В «Avito Недвижимость» не смогли объяснить аномальную динамику цен в Приморье. Партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев полагает, что взлет цен на участки под жилое строительство может быть связан с госрегулированием. «Правительство создало условия, при которых жители Дальневосточного федерального округа могут получить ипотеку под 2% годовых, программа применима к покупке первичного жилья (действует для молодых семей. — РБК), а также распространяется на ИЖС для тех, кто взял дальневосточный гектар. Это могло оказать влияние на расценки», — полагает Вадим Тедеев. Планируется, что программа выдачи ипотеки под 2% на Дальнем Востоке будет действовать до 2025 года.

Рост цен Тедеев также объясняет тем, что собственники стали закладывать в расценки добавленную стоимость от возможного экономического роста в ближайшие десять лет. В этом году была принята программа развития до 2025 года с перспективой до 2035 года. «Для ДФО это первый такой документ, который дает более или менее понятные ориентиры интенсивного экономического развития региона на длительный срок», — говорит Тедеев.