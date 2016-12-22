ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,39 65,17 EUR Нал. 75,48 74,22 USD Бирж. 65,85 +0,13 EUR Бирж. 74,89 -0,06 USD ЦБ. 65,81 +0,18 EUR ЦБ. 75,04 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6373,00 -127,50 IMOEX 2317,06 +1,04% RTSI 1112,61 +1,30% Brent 77,59 +0,27% DJIA 24444,28 -0,98% Nasdaq 7055,17 -1,52%
СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC
Лента новостей
ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за гололедицы 09:46, Общество Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:45, РБК и Инвитро Центральный регион: как развивать отношения с Китаем в эпоху санкций 09:43, Мнение СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC 09:41, Бизнес Производители предупредили о повышении цен на продукты при росте экосбора 09:38, Бизнес 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 09:18, РБК и Cordiant Россиян предупредили о сибирской язве на Украине из-за больной коровы 09:16, Общество Евгения Шохина — РБК: «У социального бизнеса много возможностей» 09:12, Общество Без шума и пыли: в России развернута операция по обелению рынка клининга 08:59, Строительство  Последствия наводнения в Венеции 08:57, Фотогалерея  Создатель ракет рассказал о мешавших головке наведения «миражах» в Сирии 08:49, Технологии и медиа «Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после инцидента с доком 08:28, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 08:20, РБК и FW Raiffeisen На месте падения самолета в Индонезии нашли останки 10 погибших 08:19, Общество От Якутска до Подмосковья: как заработать на долгах региональных бюджетов 08:18, Quote Создатель ракет увидел путь к импортозамещению для естественных монополий 08:04, Бизнес Трамп пообещал дать письменные ответы по «российскому делу» 07:38, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07:20, РБК и Thomson Reuters На предприятии заявили об отсутствии повреждений у «Адмирала Кузнецова» 06:45, Общество Производитель гиперзвуковых ракет рассказал о попытках оптимизации 06:22, Общество В Южной Корее назвали сроки запуска первого поезда из Владивостока в Сеул 06:07, Общество NBC рассказал о списке целей отправителя посылок с бомбами в США 05:36, Политика Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на плавдоке в Мурманске 05:03, Общество На предприятии назвали причину затопления плавдока «Адмирала Кузнецова» 04:53, Общество Трамп ответил на слова Клинтон о выдвижении в президенты США в 2020 году 04:36, Политика Экс-глава НТВ рассказал о привлечении $400 млн на IPO продавца марихуаны 04:23, Бизнес В МИД Украины назвали последствия разрыва соглашения об Азовском море 04:16, Политика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 04:00, РБК и Canon
СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC
Бизнес, 09:41
0
СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC
Партнером «Роснефти» вместо обанкротившейся частной компании CEFC China станет «дочка» китайского государственного фонда CITIC, рассказали источники «Ведомостей». Речь идет контракте на поставку 10 млн т нефти в год
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Роснефть» нашла замену обанкротившейся китайской компании CEFC China, с которой был заключен контракт на поставку 10 млн т нефти в год в течение пяти лет с возможностью пролонгации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников переговоров.

Новым контрагентом «Роснефти» после краха CEFC может стать CITIC Resources, «дочка» китайского государственного инвестиционного фонда CITIC, основанного еще во времена Дэн Сяопина.

Издание отмечает, что источники не рассказали о конкретном механизме передачи обязательств. Однако один из них уточнил, что китайский фонд рассматривает вариант перезаключения контракта с «Роснефтью» без участия CEFC. Второй источник пояснил, что такой план был, однако сейчас рассматривается другая схема: передача обязательств по контракту CEFC Singapore, «который в конечном счете все равно будет принадлежать CITIC». ​

На CITIC придется 20% поставок «Роснефти» в Китай, пишет газета.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Крупнейшим покупателем «Роснефти» в Китае является China National Petroleum Corporation (CNPC), с которой в 2013 году был заключен контракт на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет. Контракт оценивался в $270 млрд при стоимости нефти в $100 за барр. При этом «Роснефть» получала по нему предоплату. Однако в следующем после заключения контракта году нефть подешевела на 70%. В январе 2016 года аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков оценил, что российская компания к тому времени уже, вероятно, получила от CNPC примерно $35 млрд в качестве предоплаты. По его мнению, российская компания к тому времени выбрала всю квоту по предоплате, которая не могла превышать 30% от стоимости контракта.

Всего Китай ввез из-за границы в 2017 году 422,1 млн т нефти, в том числе из России — 61,9 млн т (15%), приводит издание данные отчета BP Statistical Review. На «Роснефть» пришлось 2/3 поставок — 40 млн т, после заключения контракта российская компания будет поставлять в Китай 50 млн т нефти в год, отмечает издание.

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Китай , «Роснефть» , контракт
Главное
Мурманский губернатор заявила об одном пропавшем после ЧП с плавдоком Политика
Материалы по теме
QIA и Glencore погасили кредит в €5,2 млрд на покупку акций «Роснефти» Бизнес
Сечин заявил об интересе BP к новым проектам «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter