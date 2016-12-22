СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC

Партнером «Роснефти» вместо обанкротившейся частной компании CEFC China станет «дочка» китайского государственного фонда CITIC, рассказали источники «Ведомостей». Речь идет контракте на поставку 10 млн т нефти в год

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Компания «Роснефть» нашла замену обанкротившейся китайской компании CEFC China, с которой был заключен контракт на поставку 10 млн т нефти в год в течение пяти лет с возможностью пролонгации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников переговоров.

Новым контрагентом «Роснефти» после краха CEFC может стать CITIC Resources, «дочка» китайского государственного инвестиционного фонда CITIC, основанного еще во времена Дэн Сяопина.

Издание отмечает, что источники не рассказали о конкретном механизме передачи обязательств. Однако один из них уточнил, что китайский фонд рассматривает вариант перезаключения контракта с «Роснефтью» без участия CEFC. Второй источник пояснил, что такой план был, однако сейчас рассматривается другая схема: передача обязательств по контракту CEFC Singapore, «который в конечном счете все равно будет принадлежать CITIC». ​

На CITIC придется 20% поставок «Роснефти» в Китай, пишет газета.

РБК направил запрос в «Роснефть».

Крупнейшим покупателем «Роснефти» в Китае является China National Petroleum Corporation (CNPC), с которой в 2013 году был заключен контракт на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет. Контракт оценивался в $270 млрд при стоимости нефти в $100 за барр. При этом «Роснефть» получала по нему предоплату. Однако в следующем после заключения контракта году нефть подешевела на 70%. В январе 2016 года аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков оценил, что российская компания к тому времени уже, вероятно, получила от CNPC примерно $35 млрд в качестве предоплаты. По его мнению, российская компания к тому времени выбрала всю квоту по предоплате, которая не могла превышать 30% от стоимости контракта.

Всего Китай ввез из-за границы в 2017 году 422,1 млн т нефти, в том числе из России — 61,9 млн т (15%), приводит издание данные отчета BP Statistical Review. На «Роснефть» пришлось 2/3 поставок — 40 млн т, после заключения контракта российская компания будет поставлять в Китай 50 млн т нефти в год, отмечает издание.