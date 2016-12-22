Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

«Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с Китайской ​национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в области разведки и добычи нефти в России. Об этом говорится в сообщении «Роснефти», поступившем в РБК.

По условиям договора, CNPC может приобрести миноритарные доли в крупных проектах «Роснефти», в том числе в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании услуг в области геологоразведки, разработки и добычи углеродов.

«Реализация совместных проектов в области разведки и добычи станет новой вехой в интегральном сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая», — отмечается в сообщении.

Соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018), который проходит во Владивостоке.

Ранее в рамках ВЭФ китайская CNPC заключила соглашение с ПАО «Газпром нефть». Компании будут сотрудничать в разработке и внедрении передовых методов увеличения нефтеотдачи, что будет включать заводнение с использованием полимеров и поверхностно-активных веществ.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон рассказал, что компания CNPC обсуждает вхождение в проект по производству сжиженного газа «Арктик-СПГ-2» на таких же условиях, что и французская компания Total. Он добавил, что при этом речь не идет о равной с Total долях (10% с возможным увеличением доли до 5% при снижении доли НОВАТЭКа меньше 60%). Завод «Арктик-СПГ-2» строится на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.