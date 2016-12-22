Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти

Через 19 лет добыча нефти в России значительно сократится, а может быть, она вообще исчезнет с мирового рынка производителей нефти, заявил Мухаммед Аль Сауд. Он считает, что для Саудовской Аравии ситуация улучшится

Принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент России Владимир Путин (Фото: Yuri Kadobnov / AP)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится, в частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год, от 1 до 1,5%, может быть, больше. Некоторые считают, что после 2030 года он будет снижаться. По нашим расчетам, многие производители нефти исчезнут», — заявил Аль Сауд.

«Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет. И другие страны будут каждый день исчезать, как страны, производящие нефть. Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — пояснил принц. Он добавил, что при таком взгляде на будущее Саудовская Аравия должна будет продавать в будущем больше нефти, чем она это делает сейчас.

«Поэтому мы не считаем, что в этой области существует какой-либо риск для Саудовской Аравии. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10–20–30 лет», — резюмировал Аль Сауд.

Информация о том, что Россия уйдет через 19 лет с нефтяного рынка, не базируется на фактических данных, заявил РБК главный научный сотрудник Финансового университета, доктор экономических наук Валерий Абрамов.

«Если говорить об уже используемых месторождениях, осуществляющих добычу нефти, то они как раз способны обеспечить на 20 лет постоянную добычу и поставку на мировой рынок нефтепродуктов со стороны России. Но сейчас идет освоение арктического шельфа, который обладает огромными запасами нефти и газа. Кроме того, у нас взят курс на то, чтобы Россия увеличила поставку нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью, таких как моторное топливо или продукты нефтехимии», — отмечает экономист.

По словам Абрамова, нефть все равно является главным сырьем для большинства альтернативных источников энергии. «Надо понимать, что источником для большинства новых видов [энергии] все равно являются нефть и газ, пока говорить о кардинальных изменениях на мировом рынке не приходится <…> Что касается себестоимости добычи, то в России даже по этому экономическому показателю четко выраженная рентабельность. По оценке «Роснефти» и ее президента Игоря Сечина, себестоимость колеблется в интервале $5–7 за баррель в зависимости от региона», — заключил он.