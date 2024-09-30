Структура Лисина купила крупнейшего производителя детского питания

Компания, связанная с Владимиром Лисиным, приобрела крупнейшего производителя детского питания «Прогресс». Покупка владельца брендов «Фрутоняня» и «Липецкий бювет» могла обойтись в сумму около 70 млрд руб., сообщили источники РБК

Фото: progressfood.ru

Структуры, связанные с основателем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили липецкое АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет»). Что эта сделка закрыта, сообщил телеграм-канал «M&A Новости». Информацию подтвердил источник РБК, осведомленный о деталях сделки. О том, что собственники компании искали покупателя на активы и выходили на переговоры, также рассказал РБК один из участников рынка. О совершившейся покупке уже знают сотрудники компании, утверждает другой участник рынка, но добавляет, что идет ли речь о полной продаже или о продаже пакета, не ясно.

РБК направил запрос в АО «Прогресс», а также в НЛМК и Федеральную антимонопольную службу.

Чем известен актив

«Прогресс» — крупнейший производитель детского питания в России: в 2019 году компания, по ее собственным оценкам, занимала 36% рынка. «Прогресс» выпускает детские овощные и фруктовые соки, пюре, каши, творожки и другие продукты под брендами «Фрутоняня» и «Фрутоняня малышам», а также минеральную воду «Липецкий бювет». В 2023 году «Прогресс» отчитался ФНС о выручке 37,98 млрд руб. и чистой прибыли 6,36 млрд руб.

«Прогресс» был создан в 2008 году в результате реорганизации комбината «Лебедянский» после продажи его сокового бизнеса PepsiCo. Бенефициарами «Прогресса» на конец 2023 года, согласно бухгалтерской отчетности компании, выступали Ольга Белявцева, а также Светлана и Нина Борцовы.

Ольга Белявцева — бывший акционер «Лебедянского», у которой после сделки с PepsiCo осталась доля в «Прогрессе». Также ей принадлежит компания «Агроном-Сад», выращивающая яблоки, и производитель пластмассовых крышек и колпачков «Бипласт». В 2021 году Белявцева входила в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes: ей принадлежало 35% акций «Прогресса», а ее состояние оценивалось в $600 млн (184-е место рейтинга). В 2023 году Белявцева вошла в список Forbes «20 богатейших женщин России»: она заняла 12-е место, ее состояние также оценивалось в $600 млн.

Светлане Борцовой акции «Прогресса» достались в наследство от мужа Юрия Борцова, сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс», умершего в 2010 году. Нина Борцова — вдова другого сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс» Николая Борцова, умершего в 2023 году.

Что известно о сделке

С инициативой продажи выступили собственники «Прогресса», пояснил один из собеседников РБК, осведомленный о подготовке сделки. Собственники искали, кому предложить бизнес по высокой цене, и нашли покупателя, подтверждает другой источник РБК, знакомый с деталями сделки.

У основного владельца НЛМК Владимира Лисина, который в 2024-м занимал по версии Forbes третью строчку в рейтинге богатейших людей России с личным капиталом в $26,6 млрд, уже есть проекты в сельском хозяйстве. Речь идет о компании «Румелко», которая производит корма для животных.

В 2022 году НЛМК сообщил, что строит в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае молочные комплексы общей мощностью 180 тыс. т с инвестициями 27 млрд руб. «Мощности комплексов позволят группе войти в топ-5 производителей сырого молока в России», — говорилось в сообщении НЛМК. В этом году компания «Румелко» продолжила скупать активы для молочного проекта НЛМК: под ее контроль перешла тверская компания «Никольское», а также агрохозяйство «Бежин луг» в Тверской области, за которое покупатель заплатил 589 млн руб.

На рынке детского питания «Прогресс» практически монополист в ряде направлений, речь идет о бизнесе с низкой долговой нагрузкой, который дает 25% доходности в год, рассказал один из собеседников РБК. Стоимость компании, по оценкам двух источников РБК, может составлять около 70 млрд руб. (при мультипликаторе 8 к EBITDA).