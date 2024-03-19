«Черноголовка» выкупила бизнес детского питания Kraft Heinz

Производитель напитков и снеков «Черноголовка» закрыл сделку по покупке российского бизнеса детского питания у американской Kraft Heinz. Группа еще полгода сможет выпускать марку Heinz и весной выведет на рынок новый бренд

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Группа «Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz в России, сообщила компания.

Покупателем выступила холдинговая компания группы — АО «Аквалайф ресурс». В ее собственность перешли два комбината детского питания — в Иванове и Георгиевске (Ставропольский край). Сумма сделки не раскрывается.

«Ивановский комбинат детского питания» работает с 2008 года, мощность его производства — 20 тыс. т готовой продукции в год. Предприятие оборудовано для производства всех категорий детского пюре — в стекле и мягкой упаковке. Также он выпускает жидкие молочные каши.

«Георгиевский комбинат детского питания» (сейчас ООО «Хайнц Георгиевск») был открыт на Ставрополье в 1995 году. Специализируется на производстве сухих молочных и безмолочных каш, в том числе гипоаллергенных. Может выпускать 12 тыс. т готовой продукции в год.

Весной этого года «Черноголовка» выпустит на рынок новый бренд, который будет представлен партнерам и торговым сетям, заявила гендиректор группы «Черноголовка» Наталия Сахнина. При этом для обеспечения плавного перехода «Черноголовка» продолжит производить продукцию под брендом Heinz в течение шести месяцев после завершения сделки. Все рабочие места на комбинатах в Иванове и Георгиевске будут сохранены, заверила Сахнина.

«Сейчас «Черноголовка» видит свою задачу в том, чтобы развивать ассортимент, прежде всего, в категориях первого прикорма. Мы также планируем запустить производство детских снеков и инновационную категорию готовых блюд», — добавила Сахнина.

О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать свой бизнес детского питания в России стало известно летом 2022 года — среди претендентов на него назывались «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса источники «Коммерсанта» оценивали тогда в 2,5–3 млрд руб., что сопоставимо с чистой выручкой в 2021 году в $43 млн. В марте 2023 года издание сообщало, что Kraft Heinz заключила соглашение о продаже своего бизнеса детского питания «Черноголовке». Предполагалось, что в сделку войдут не только предприятия в Георгиевске и Иваново, но также бренды «Умница», «Сами с усами», а бренд Heinz Baby «Черноголовка» сможет выпускать в течение переходного периода. Закрыть сделку тогда планировалось слетом 2023 года после ее утверждения регуляторами.

Группа «Черноголовка» была основана в 1998 году, она известна на рынке как производитель традиционных лимонадов и бутилированной воды (напитки под брендом «Черноголовка», Fantola, Cristelle и другие). С 2016 года компания развивает новые направления бизнеса, а с 2023 года представлена на рынке тремя крупными подразделениями: напитки, продукты питания и детское питание. Сегодня в ее ассортименте помимо напитков — снеки, кондитерские изделия, включая печенье, готовые завтраки, мюсли, а также продукция для детей.