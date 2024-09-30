Иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубеж

Иностранные авиакомпании заняли 40% российского авиарынка на международных линиях, что выше исторических уровней. Такие данные привели топ-менеджеры «Аэрофлота». РБК разбирался, как складывается ситуация на основных направлениях

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Иностранные авиаперевозчики занимают долю в 40% на российском рынке заграничных перелетов, заявил на авиационном форуме «Крылья будущего» первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

«Российский рынок теперь занимает большую долю в перевозках у всех российских авиакомпаний. При этом перевозки в июле этого года российскими авиакомпаниями на заграничных рейсах составили 2,7 млн пассажиров, а иностранцы [перевезли] уже 1,9 млн», — отметил он.

По итогам семи месяцев текущего года российские перевозчики перевезли за границу 15,1 млн пассажиров, а иностранные — 10,3 млн, привели для РБК данные в «Аэрофлоте».

Директор по связям с инвесторами и рынкам капитала «Аэрофлота» Андрей Напольнов уточнил в ходе форума, что такая доля у иностранцев является повышенной по сравнению с историческими уровнями. Однако, по его словам, наметился разворот. «В 2019 году доля иностранных авиакомпаний в сегменте международных перевозок составляла 25,7%, в 2022 году она достигала 42%. В этом году мы наблюдаем разворот. По семи месяцам доля иностранцев — около 40%. При этом группа «Аэрофлот» смогла частично восстановить свою рыночную долю на международных линиях, увеличив ее год к году на 5 процентных пунктов, до 28%», — отметил Напольнов.

Ситуация с полетами из России за рубеж изменилась в 2022 году, после начала военной операции на Украине и последовавших после этого западных санкций в отношении российской авиаотрасли. США, ЕС и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских компаний. В результате перевозчики лишились многих заграничных направлений, которые были более маржинальны, чем внутрироссийские. Вместе с тем западные лизингодатели, сдававшие самолеты в аренду российским компаниям, потребовали вернуть суда, так как санкции запретили такие контракты. Россия решила оставить самолеты в стране, чтобы иметь возможность продолжать эксплуатировать их. Примерно 40% западного флота (165 самолетов производства Boeing и Airbus) впоследствии было выкуплено в российскую собственность на 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Часть этих судов эксплуатируется теперь на международных рейсах.

Но, по словам Чиханчина, применительно к российским авиакомпаниям международный рынок имеет сдержанный потенциал. «Мои коллеги здесь (на конференции. — РБК) отмечали, что им в 2025 году необходимо более эффективно задействовать парк воздушных судов на международных направлениях. Но для этого им требуется специально оформить права на самолеты — провести страховое урегулирование. Пока не все авиакомпании такие самолеты имеют, и поэтому у международного рынка есть очень сдержанный потенциал», — сообщил он в ходе конференции.

В профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отметили, что высокий процент занятости кресел российских самолетов (89,4%) свидетельствует о дефиците провозной емкости. Отсутствие возможности по расширению парка в ближнесрочной перспективе «не позволит авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для адекватного удовлетворения пассажирского спроса».

В пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что будут продолжать работать над повышением мобильности населения — это основная цель ведомства. Для этого министерство проводит консультации с авиавластями других стран. Там напомнили, что и Россия в ответ на западные санкции ввела запрет на полеты перевозчиков из недружественных стран. «В связи с чем количество иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в Россию, сократилось. В настоящее время в Россию выполняют рейсы 52 пассажирские иностранные авиакомпании, в то время как в 2019 году количество авиакомпаний составляло 95», — парировали в транспортном ведомстве.

Увеличение их доли не вызывает опасений, а, наоборот, «свидетельствует о заинтересованности иностранных государств установить с Россией прямое авиасообщение в целях расширения сотрудничества». Кроме того, развитие международного рынка авиаперевозок позволяет гражданам нашего государства активно путешествовать, подчеркнули в Минтрансе.

Ближнее зарубежье

По данным сервиса Flightradar, за два года нарастили рейсы в Россию, в частности, авиакомпании из стран СНГ. В июне из трех московских аэропортов и Пулково перевозчики из этих стран выполняли в общей сложности 350 рейсов в неделю по различным направлениям, подсчитал РБК. Больше всего рейсов в СНГ выполнялось ими из Внуково (153 рейса в неделю), из Домодедово — 81 рейс в неделю, из Пулково — 63 рейса.

По страновой разбивке наибольшее количество рейсов выполнялось авиакомпаниями Узбекистана (Uzbekistan Airways, Qanot Sharq), Белоруссии («Белавиа»), Армении (Shirak Avia, Armenian Airlines, Air Dilijans, FlyOne Armenia, Hayways). Далее идут азербайджанская Azerbaijan Airlines (Azal), киргизские Avia Traffic и Aero Nomad, авиакомпания SCAT из Казахстана (флагманский перевозчик страны Air Astana не выполняет полетов в Россию и над ее территорией с начала конфликта на Украине), а также таджикистанская Somon Air.

Из указанных авиакомпаний на запрос РБК ответили только в Avia Traffic и Aero Nomad. «Avia Traffic в 2024 году выполняет практически аналогичное количество полетов по тем же направлениям, что и в 2023-м. В 2019 году количество выполняемых нашей авиакомпанией рейсов в Москву было в полтора раза меньше, по остальным маршрутам — практически аналогично», — сообщил РБК замгендиректора перевозчика Георгий Еременко. По его словам, в 2020–2021 годах был «катастрофический перекос» по частоте полетов между Россией и Киргизией в пользу российских перевозчиков. «От всех выполняемых чартерных и регулярных рейсов в Россию доля кыргызских авиакомпаний составляла всего 5,3%. Кыргызские авиакомпании выполняли тогда в среднем пять-шесть рейсов в неделю суммарно во все города России, а российские авиакомпании — пять-шесть рейсов в день», — отметил Еременко.

Aero Nomad начала выполнять регулярные рейсы в Россию только с февраля 2023 года, сообщил РБК ее представитель.

О росте пассажиропотока со странами ближнего зарубежья косвенно свидетельствует и статистика ФСБ. Лидерами по числу въездов в Россию в первом полугодии 2024 года оказались жители Узбекистана — 1,8 млн, что на 6% больше прошлогоднего уровня. Также в лидирующую тройку традиционно вошли граждане Казахстана — 1,5 млн поездок (плюс 8% год к году) и Таджикистана — 977 тыс. (минус 8%).

Перелеты в Китай

Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего в 2024 году посещали Россию, вошел Китай — количество поездок оттуда увеличилось в 2,7 раза, до 700,6 тыс., по данным ФСБ.

Пассажиропоток в Китай нарастили и российские авиакомпании. По данным «ТКП» (готовит авиационную статистику в России), по итогам семи месяцев этого года они перевезли в Китай 591 тыс. пассажиров, в результате чего эта страна заняла десятую строчку рейтинга зарубежных направлений.

Потенциал перелетов в Китай в этом году не реализован полностью из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве в марте, отметил на форуме «Крылья будущего» коммерческий директор авиакомпании S7 Константин Пьянков: «Массовый туризм граждан КНР — это все-таки пакетный туризм. В текущем году трагические события в «Крокусе» существенным образом повлияли на то, как формируются туры. После события запросы от китайских туроператоров прекратились полностью и были значительные отказы от того, что было предварительно забронировано».

Опрошенные РБК туроператоры и отраслевые ассоциации сообщили о восстановлении спроса после теракта. Турпоток из Китая в любом случае остается основным для въездного туризма России, сообщила гендиректор «Тари тур» Марина Левченко. «Туристов из других стран приезжает меньше, чем из Китая. В частности, большой популярностью у китайских туристов пользуется Мурманск. Мест на зимние туры в Мурманске практически нет. Все гостиницы и автобусы на эту зиму уже выкуплены китайцами. Забронированы даже собаки хаски, на которых в Мурманске у нас принято катать туристические группы», — указывает Левченко.

Тем не менее чартерных перелетов между Россией и Китаем все еще не хватает для удовлетворения спроса, отмечает гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. В результате групповой туризм между странами заметно снизился, а индивидуальный слегка увеличился.

По словам гендиректора «Интуриста», вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Мусихина, после трагических событий в «Крокусе» темпы восстановления въездного туризма из Китая «оказались ниже, чем ожидали». Туристов волнуют вопросы безопасности, и они «проявляют осторожность» — как следствие, сейчас преобладают туры с низкой глубиной бронирования, «что называется last minute» (в последний момент. — РБК), описывает он ситуацию.

«Китайские партнеры при выборе средств размещения предпочитают отели с минимальным сроком аннуляции без штрафных санкций», — рассказывает Мусихин. Расширяется и интерес туристов по географии. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга китайские туристы активно бронируют Мурманск и Казань, подтверждает вице-президент АТОР.

Помимо безопасности, немаловажен вопрос и цены авиаперевозки: стоимость билета на самолет выше ожиданий интуристов на 20–25%, оценивает Мусихин.