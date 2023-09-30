Главу BP обвинили в продвижении женщин, с которыми у него были отношения

Глава британского нефтегазового гиганта мог добиваться повышения коллег, с которыми имел интимные отношения и скрыл это, он ушел в отставку после соответствующих обвинений. Он был последним из «черепашек-ниндзя» BP

Бернард Луни (Фото: Niall Carson / Getty Images)

Отставка главы британской нефтегазовой компании BP Бернарда Луни последовала за обвинениями в продвижении по работе коллег-женщин, с которыми имел романтические отношения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Луни возглавил компанию в 2020 году, предположительно, уже после романтических отношений с этими коллегами. Однако он не сообщил руководству о наличии этих связей.

Кодекс поведения сотрудников BP (.pdf) не запрещает сотрудникам иметь личные отношения, однако отмечает их как потенциальный конфликт интересов. Документ устанавливает, что «конфликт интересов может возникнуть, когда ваши интересы или деятельность влияют или кажутся влияющими на вашу способность принимать объективные решения для BP». Такая ситуация может включать «интимные отношения с кем-то, на чью зарплату, продвижение по службе или руководство вы можете повлиять».

Руководство BP в мае 2022-го уже инициировало проверку личных связей Луни, тот в сентябре сообщил о четырех прошлых отношениях и письменно заверил совет директоров, что ему нечего скрывать, рассказали собеседники FT. Расследование не выявило нарушения конфликта интересов. Однако спустя полтора года, в сентябре 2023-го компания получила доказательства, после которых Луни признал, что скрыл некоторые отношения.

Луни ушел в отставку в середине сентября на фоне предъявленных обвинений. Он проработал в компании 32 года, с 1991 года — всю свою карьеру, которую он начал с позиции инженера. Bloomberg отмечал, что с уходом Луни из компании прекратится эпоха руководства «черепашек-ниндзя» в BP — так говорили о помощниках бывшего гендиректора Джона Брауна (1995–2007). Как пояснял Браун в мемуарах, их назвали так потому, что они имели способность быстро появляться «всякий раз, когда они были нужны».

Занявший после ухода Луни пост временного руководителя Мюррей Окинклосс состоит в отношениях с сотрудником BP, о которых стало известно, когда тот стал финансовым директором в 2020 году, подчеркнула пресс-служба компании.

Вскоре после отставки Луни со своей должности ушел топ-менеджер американского офиса BP Дэйв Лоулер, он работал в компании с 2014 года. В компании объявили, что это связано с его «поиском новых карьерных возможностей».