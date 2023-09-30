 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Главу BP обвинили в продвижении женщин, с которыми у него были отношения

FT: главу BP Луни обвинили в продвижении коллег-женщин из-за личных отношений
Глава британского нефтегазового гиганта мог добиваться повышения коллег, с которыми имел интимные отношения и скрыл это, он ушел в отставку после соответствующих обвинений. Он был последним из «черепашек-ниндзя» BP
Бернард Луни
Бернард Луни (Фото: Niall Carson / Getty Images)

Отставка главы британской нефтегазовой компании BP Бернарда Луни последовала за обвинениями в продвижении по работе коллег-женщин, с которыми имел романтические отношения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Луни возглавил компанию в 2020 году, предположительно, уже после романтических отношений с этими коллегами. Однако он не сообщил руководству о наличии этих связей.

Кодекс поведения сотрудников BP (.pdf) не запрещает сотрудникам иметь личные отношения, однако отмечает их как потенциальный конфликт интересов. Документ устанавливает, что «конфликт интересов может возникнуть, когда ваши интересы или деятельность влияют или кажутся влияющими на вашу способность принимать объективные решения для BP». Такая ситуация может включать «интимные отношения с кем-то, на чью зарплату, продвижение по службе или руководство вы можете повлиять».

Руководство BP в мае 2022-го уже инициировало проверку личных связей Луни, тот в сентябре сообщил о четырех прошлых отношениях и письменно заверил совет директоров, что ему нечего скрывать, рассказали собеседники FT. Расследование не выявило нарушения конфликта интересов. Однако спустя полтора года, в сентябре 2023-го компания получила доказательства, после которых Луни признал, что скрыл некоторые отношения.

Луни ушел в отставку в середине сентября на фоне предъявленных обвинений. Он проработал в компании 32 года, с 1991 года — всю свою карьеру, которую он начал с позиции инженера. Bloomberg отмечал, что с уходом Луни из компании прекратится эпоха руководства «черепашек-ниндзя» в BP — так говорили о помощниках бывшего гендиректора Джона Брауна (1995–2007). Как пояснял Браун в мемуарах, их назвали так потому, что они имели способность быстро появляться «всякий раз, когда они были нужны».

Занявший после ухода Луни пост временного руководителя Мюррей Окинклосс состоит в отношениях с сотрудником BP, о которых стало известно, когда тот стал финансовым директором в 2020 году, подчеркнула пресс-служба компании.

Читайте на РБК Pro
Какие упражнения в воде помогут проработать сразу несколько групп мышц
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7

Вскоре после отставки Луни со своей должности ушел топ-менеджер американского офиса BP Дэйв Лоулер, он работал в компании с 2014 года. В компании объявили, что это связано с его «поиском новых карьерных возможностей».

BP в последние годы значительно увеличила количество женщин на руководящих должностях. Семеро из 11 руководителей — женского пола; в 2019-м их число равнялось двум из 13. Всего в компании 300 высших руководящих должностей, около трети из них занимают женщины.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
BP отставка
Материалы по теме
FT узнала, что Россия избежала потолка на большую часть экспорта нефти
Экономика
BP предрекла ускоренный отказ от нефти и газа из-за конфликта на Украине
Бизнес
Сечин назвал BP «теневым акционером» «Роснефти»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Президент клуба РПЛ предложил «утопить судей» после матча с «Ростовом» Спорт, 10:34
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 10:31
Главу BP обвинили в продвижении женщин, с которыми у него были отношения Бизнес, 10:26
Путин заявил о содействии Абхазии в сферах экономики и безопасности Политика, 10:13
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:12
Вторая ракетка России вышла в седьмой финал турнира WTA в карьере Спорт, 10:09
Юристы оценили частоту одобрений ЕС на разморозку активов россиян Финансы, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Облигации — новые акции». Стратегия на долговом рынке при высокой ставке Инвестиции, 10:00
Власти предложили поднять севший в поле самолет, «полив водичкой» землю Общество, 09:48
Главу города в Ленобласти обвинили в хищении земель Минобороны на ₽1 млн Политика, 09:39
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Начавшиеся в Словакии выборы могут привести к победе критика Украины Политика, 09:17
NYT узнала о лечении раненых на Украине американцев в Германии Политика, 09:09
Как игровой движок Unity сменил модель монетизации и потерял $750 млн Pro, 09:06