Глава BP Луни ушел в отставку из-за сокрытия личных отношений с коллегами

Луни ушел в отставку после 32 лет работы в BP, из них три он провел на посту гендиректора организации. Он не раскрыл данные о прошлых личных отношениях с коллегами, что противоречит ценностям нефтегазовой компании

Бернард Луни (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Возглавлявший нефтегазовую компанию BP с 2020 года Бернард Луни ушел в отставку, поскольку не раскрыл детали своих прошлых личных отношений с коллегами, сообщила компания, передает Bloomberg.

«Он не предоставил подробностей обо всех отношениях и признает, что был обязан более полно раскрыть информацию. У компании сильные ценности, и совет директоров ожидает, что все в компании будут вести себя в соответствии с этими ценностями», — сказано в заявлении BP.

В компании напомнили, что в отношении Луни в прошлом году уже проводилось расследование в связи с его прошлыми личными отношениями с коллегами, но тогда нарушений кодекса поведения компании не выявили. Недавно вскрылись новые данные по этому вопросу, и Луни подтвердил, что не был полностью прозрачен в ходе прошлого расследования.

Временно руководить компанией поручено финансовому директору Мюррею Ашинклоссу.

53-летний Луни — ирландец по национальности, он работает в BP с 1991 года — всю свою карьеру, которую он начал с позиции инженера. На пост главы компании его назначили 1 июля 2020-го. Ашинклосс был назначен на свою должность в то же время, в BP он с 1998 года.

Возглавив BP, Луни решительно выступил за более быстрый переход к низкоуглеродной энергетике. Это выразилось в планах по сокращению добычи нефти и развитию технологий в сфере электромобилей. Как отмечает Bloomberg, акции BP с тех пор, как Луни стал гендиректором, стали ниже по сравнению с компаниями-конкурентами, в том числе на этом отразился и энергокризис в Европе.

Агентство также указывает, что с уходом Луни из компании прекратится эпоха руководства «черепашек-ниндзя» в BP — так говорили о помощниках бывшего гендиректора Джона Брауна (1995-2007). Как пояснял Браун в мемуарах, их назвали так потому, что они имели способность быстро появляться «всякий раз, когда они были нужны». Как писала The Guardian в прошлом году, Браун и Луни поддерживали контакты, и бывший на тот момент глава компании говорил, что Луни хорошо реализует собственную стратегию шаг за шагом.