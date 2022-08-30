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Эксперты предупредили о мошенничестве с использованием ушедших брендов

Число сайтов, действующих от лица известных брендов, в первом полугодии увеличилось почти в семь раз по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что мошенники стали использовать в своих схемах ушедшие из России компании
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, в январе—июне увеличилось на 579% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Group-IB. Там подсчитали, что злоумышленники используют более 2,1 тыс. мировых брендов (в конце 2021 года их было всего 120).

Более половины этих сайтов связаны с фейковыми розыгрышами продукции известных компаний. Мошенники используют уход зарубежных брендов с российского рынка: схемы могут быть связаны с фейковыми виртуальными картами оплаты в App Store и PlayStation Store (после приостановки продаж игр Sony и ухода из России платежных систем Visa и Mastercard пользователь с российской картой не может покупать в этих виртуальных магазинах игры и приложения). Злоумышленники также предлагают доступ к прекратившим работу в России подпискам Spotify Premium и Pornhub и товары, например, IKEA. Руководитель групп аналитики, аудита и техподдержки КРОК Анастасия Федорова подтвердила, что мошенники пользуются уходом иностранных компаний.

По словам гендиректора компании «Фишман» Алексея Горелкина, самый массовый случай — это сайты, которые в период перебоев с бумагой предлагали купить ее. «В основном такое мошенничество нацелено на малый и средний бизнес», — добавил он.

Group-IB оценила ежемесячные потери пользователей от мошенничества с использованием известных марок в мире (Россию она не выделяет) в $80 млн.

В июне Минцифры обещало до конца лета запустить систему мониторинга фишинговых сайтов. В августе «Коммерсантъ» писал, что в ведомстве планируют подключить к мониторингу Генпрокуратуру для досудебной блокировки таких ресурсов.

За первую половину года Роскомнадзор удалил и заблокировал 4,1 тыс. мошеннических сайтов.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Group-IB мошенники санкции мошенничество
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