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Технологии и медиа ,  
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Минцифры назвало сроки запуска системы мониторинга фишинговых сайтов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Система мониторинга фишинговых сайтов начнет работать до конца лета, сообщило Минцифры на сайте.

Как объяснили в министерстве, система использует множество источников, в том числе базы поставщиков данных о фишинге.

В сутки алгоритмы получают информацию о 25 млн сертификатов сайтов. Предварительный отбор проходят 9–10 млн ресурсов. Далее система отбирает страницы на русском языке, проверяет, соответствует ли язык доменной зоне и стране хостинга сайта. Таким образом, проверку проходит более 1 млн сертификатов. Затем алгоритмы анализируют информацию на страницах и в заголовках, ключевые слова и выражения.

Система собирает данные о новых, перерегистрированных, перенесенных доменных именах почти в реальном времени. Она отправляет информацию для обработки операторам, которые получают примерно 900 ресурсов в день и проверяют их по 92 внешним источникам.

Операторы отбирают 150–200 сайтов и блокируют их, если подтверждают факт фишинга. При этом среднее время блокировки составляет около 72 часов. За остальными ресурсами они устанавливают наблюдение. Число сайтов на мониторинге уже достигло 12 тыс., отметило ведомство.

Подведомственный Минцифры НИИ «Интеграл» также запустил специальный сайт, на котором россияне могут отправить жалобу на фишинговые ресурсы. В дальнейшем форму разместят на портале госуслуг.

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Минцифры начало заключать госконтракты на поставку оборудования и программного обеспечения для создания ИТ-инфраструктуры для системы мониторинга фишинговых сайтов в ноябре прошлого года. По данным реестра госзакупок, ведомство подписало контракт на 128,2 млн руб. с ООО «Рубитех» (входит в ИТ-холдинг «ГС-Инвест» — СП Газпромбанка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого).

В апреле этого года министерство заключило с той же компанией договор на оказание тех же услуг еще на 59 млн руб. и на 53,2 млн руб.

Теги
фишинг мониторинг Минцифры Госуслуги

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