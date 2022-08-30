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Минпромторг заявил, что в России производится достаточно жести

Минпромторг заявил, что в России производится достаточно белой жести для тары и крышек. Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил министерство увеличить господдержку этой отрасли, предупредив об угрозе дефицита
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Данные о том, что в России не производится белая жесть, не соответствуют действительности, заявили журналистам в Минпромторге. Так ведомство прокомментировало слова депутата Госдумы Сергея Лисовского, предупредившего об угрозе дефицита сырья, используемого для производства жестяной тары и крышек.

Как заявили в министерстве, Магнитогорский металлургический комбинат, который в том числе производит белую жесть, работает со 100% загрузкой производственных мощностей. За счет этого в 2021 году было произведено 175 тыс. тонн белой жести, что на 7 тыс. тонн больше, чем в 2020-м.

Что касается Завода упаковочных изделий ТОКК в Раменском, о котором ранее упоминал Лисовский, его потребность составляет примерно 1,6 тыс. тонн в месяц, по данным ведомства, сейчас она «закрыта за счет поставок из дружественных стран». Депутат ранее говорил, что предприятие закупает сырье в Сербии и Турции; по данным на сайте завода — в Западной Европе: Германии, Голландии, Бельгии, Италии.

Депутат заявил об угрозе дефицита жестяных крышек для банок
Бизнес
Фото:tokkcompany.ru

«Угрозы остановки предприятия в настоящий момент нет», — подчеркнули в министерстве (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Лисовский в письме вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову призвал увеличить господдержку производства жести в России. Как сообщал парламентарий, белая жесть в стране не производится, и до введения санкций ЕС из-за военной операции на Украине для производства детского питания в баночках в России использовались крышки зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других).

В разговоре с РБК парламентарий предупредил, что если альтернатива европейским поставщикам не будет найдена, некоторым производителям детского питания придется остановить работу.

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О нехватке белой жести для консервных банок в мае предупреждало Росрыболовство. В Минпромторге в ответ заявили, что возросший спрос можно удовлетворить за счет повышения выпуска жести Белоруссии. Ведомство сообщило, что договорилось выстроить кооперационные цепочки с Минском.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минпромторг жесть депутат Лисовский
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