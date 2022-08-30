Минпромторг заявил, что в России производится достаточно жести
Данные о том, что в России не производится белая жесть, не соответствуют действительности, заявили журналистам в Минпромторге. Так ведомство прокомментировало слова депутата Госдумы Сергея Лисовского, предупредившего об угрозе дефицита сырья, используемого для производства жестяной тары и крышек.
Как заявили в министерстве, Магнитогорский металлургический комбинат, который в том числе производит белую жесть, работает со 100% загрузкой производственных мощностей. За счет этого в 2021 году было произведено 175 тыс. тонн белой жести, что на 7 тыс. тонн больше, чем в 2020-м.
Что касается Завода упаковочных изделий ТОКК в Раменском, о котором ранее упоминал Лисовский, его потребность составляет примерно 1,6 тыс. тонн в месяц, по данным ведомства, сейчас она «закрыта за счет поставок из дружественных стран». Депутат ранее говорил, что предприятие закупает сырье в Сербии и Турции; по данным на сайте завода — в Западной Европе: Германии, Голландии, Бельгии, Италии.
«Угрозы остановки предприятия в настоящий момент нет», — подчеркнули в министерстве (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе Лисовский в письме вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову призвал увеличить господдержку производства жести в России. Как сообщал парламентарий, белая жесть в стране не производится, и до введения санкций ЕС из-за военной операции на Украине для производства детского питания в баночках в России использовались крышки зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других).
В разговоре с РБК парламентарий предупредил, что если альтернатива европейским поставщикам не будет найдена, некоторым производителям детского питания придется остановить работу.
О нехватке белой жести для консервных банок в мае предупреждало Росрыболовство. В Минпромторге в ответ заявили, что возросший спрос можно удовлетворить за счет повышения выпуска жести Белоруссии. Ведомство сообщило, что договорилось выстроить кооперационные цепочки с Минском.