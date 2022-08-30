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Глава Минвостокразвития предложил России «путь по канонам Сунь Цзы»

Глава Минвостокразвития считает, что Россия должна пойти по пути автора «Искусства войны»
Алексей Чекунков считает, что на фоне западных санкций Россия должна пойти восточным путем — по канонам древнекитайского мыслителя Сунь Цзы. В битве за технологии нельзя выиграть в лоб, взяв у Китая «все, чего не хватает»
Алексей Чекунков
Алексей Чекунков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

России, которая после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций оказалась «в эпицентре разлома мира», при повороте на Восток нужно пойти восточным путем — по канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае. Об этом пишет глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в статье для РБК.

Полный текст статьи министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова читайте на сайте РБК 30 августа.

Этот путь будет не прямым и быстрым, а долгим и последовательным, но успешным, указывает министр: «Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая все, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас». «У России есть все для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокие темпы экономического роста, не отстать в технологическом развитии и занимать достойное место в сложном меняющемся мире. «Разворот на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы», — добавляет он.

Первая победа в «кампании» — быстрый экономический рост. Реалистичный сценарий достичь такого роста — существенно нарастить объем инвестиций, а для этого, если потребуется, то и объем долга в экономике, отмечает Чекунков. «Хорошая новость — в ближайшие десять лет мы еще можем себе это позволить. Макроэкономические показатели у России надежные. Конъюнктура внешних рынков благоприятная», — добавляет он. Россию пугали, что она может стать «сырьевым придатком», а она стала «экспортной супердержавой», уверяет министр, напоминая, что хотя в стране проживает лишь 1,8% населения мира, но она производит 17% мирового газа, 12% нефти, 11% никеля, 9% золота, 30% алмазов, 11% пшеницы и т.д.

Министр оценил стоимость строительства города Спутника на Дальнем Востоке
Политика
Алексей Чекунков

По мнению Чекункова, форсированное развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики и создание новых транспортных коридоров, прежде всего Северного морского пути, для экспорта этих ресурсов даст толчок российской экономике. Масштабные инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры, реновацию городов, помимо экономического стимула, повысят качество жизни людей. Третий, и главный вектор для победы именно в технологическом развитии — инвестиции в образование, заключает министр. Он считает, что деньги, заработанные от беспрецедентно высоких цен на природные ресурсы можно верно вложить только одним способом — заложив базу на десятилетия для подготовки «людей будущего». Для этого на Дальний Восток будут привлекаться на ротационной основе лучшие преподаватели страны и запускаться совместные программы с ведущими федеральными вузами, а также вкладывается серьезный ресурс и в развитие управленческих команд.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Минвостокразвития Алексей Чекунков Дальний Восток санкции
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