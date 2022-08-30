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Авиадиспетчерская корпорация предупредила о нехватке средств на зарплаты

Выручки за аэронавигационное обслуживание на полное покрытие расходов сейчас не хватает, следует из письма врио главы госкорпорации по ОрВД Владимира Гульченко. Ранее Минтранс подготовил проект предоставления ей субсидии
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В конце сентября в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) могут возникнуть проблемы со своевременной выплатой зарплаты сотрудникам, об этом в письме директорам филиалов госкорпорации предупредил исполняющий обязанности гендиректора Владимир Гульченко. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к авиавластям.

«Существует риск возникновения ситуации с невыплатой заработной платы в конце сентября [2022 года]», — говорится в письме Гульченко.

Такую ситуацию топ-менеджер объясняет размером денежных средств на счетах госкорпорации. С учетом поступающей выручки за аэронавигационное обслуживание, оказанное в июле, денег на полное покрытие расходов ГК по ОрВД не хватает, следует из письма Гульченко.

Гульченко утверждает, что менеджмент предприятия «принимает все возможные усилия по поиску выхода из кризисной ситуации».

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Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

18 августа Минтранс подготовил проект правительственного постановления, которое должно утвердить правила предоставления субсидии ГК по ОрВД. В пояснительной записке к проекту говорится, что предприятию в 2022 году необходимо предоставить субсидии в размере 13,9 млрд руб. на обеспечение его деятельности в целях покрытия разницы между доходами и расходами предприятия.

Также из документа следует, что госкорпорация сократит административно-управленческий персонал на 20% и утвердит новое штатное расписание с 1 октября 2022 года. Также запланировано повышение с 1 ноября ставок сборов за аэронавигационное обслуживание для российских и зарубежных перевозчиков в 1,3 раза.

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По словам Гульченко, субсидии пока не выделены.

Связанные с туроператорами авиакомпании потеряли почти 40% самолетов
Бизнес
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Проблемы ГК по ОрВД объясняются резким снижением в 2020–2022 годах интенсивности полетов воздушных судов иностранных пользователей в воздушном пространстве России в результате воздействия внешних факторов. Доходы от оказания услуг по аэронавигационному обслуживанию именно иностранным пользователям исторически составляли значительную часть доходов предприятия.

Сейчас в ГК по ОрВД работают 30 тыс. человек: 7,8 тыс. диспетчеров, 10,1 тыс. инженеров, более 12 тыс. относятся к административно-управленческому персоналу.

В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в пресс-службу Минтранса. Пресс-служба Минтранса рекомендовала обратиться в пресс-службы Росавиации и госкорпорации. Представитель Росавиации отказался от комментариев. Представитель ГК по ОрВД отказался комментировать внутреннюю переписку госкорпорации.

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Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В январе Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предупредил о возможном сокращении 800 сотрудников ГК по ОрВД и связанной с этим угрозе безопасности полетов. Тогда в профсоюзе говорили об убытках, которые госкорпорация понесла во время пандемии, а также необоснованном финансировании, в том числе нецелевых расходах.

Замглавы Росавиации, которой подведомственна ГК по ОрВД, Дмитрий Ярдов тогда сообщал, что диспетчеров сокращать не будут, численность работников снизится за счет административного персонала. Ярдов пояснял, что из-за кризиса госкомпания недополучает в год около 40 млрд руб. доходов. Обычно основная доля доходов от аэронавигационных сборов (65%) приходится на транзитные полеты воздушных судов над Россией — трафик между Америкой, Европой и Азией, отмечал Ядров.

В конце февраля европейские страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Москва приняла ответные меры и закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая страны ЕС и Канаду.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Юлия Выродова, Анастасия Серова
авиация авиадиспетчеры Росавиация Госкорпорация по ОрВД
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