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Amazon $2 250 (+27,05%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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«Эксперт РА» указало на подготовку к возможной продаже «Стройгазмонтажа»
Аналитики агентства ожидают изменения собственников крупнейшего подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга «из-за централизации деятельности подрядчиков монополии»
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило для компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга статус «под наблюдением». Агентство ожидает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может изменить правовой статус группы «Стройгазмонтаж» (СГМ) в результате централизации подрядной деятельности ключевого заказчика группы — «Газпрома». Об этом «Эксперт РА» сообщило 29 августа, первым об этом написал «Интерфакс».

«Под правовым статусом имеется в виду структура собственности группы СГМ, которая может измениться (а может и не измениться, так как согласование ФАС не означает заключение каких-либо сделок) для отражения централизации деятельности подрядчиков «Газпрома», — объяснил РБК младший директор «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

Ранее РБК сообщал, что Ротенберг рассматривает возможность продажи «Стройгазмонтажа» структурам «Газпрома». Подрядчика может выкупить компания «Газстройпром», где «Газпрому» принадлежит 49%, остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц, рассказывали РБК в марте 2019 года источники, близкие к «Газстройпрому», «Газпрому» и его контрагенту.

Подготовка к возможной сделке уже началась: 6 июня Ротенберг вывел из группы инфраструктурную «дочку» «СГМ Мост», которая занималась строительством моста в Крым. «Газстройпром» купит только газовые строительные активы, объясняли источники РБК. В пятницу, 30 августа, представитель бизнесмена отказался от комментариев, представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос.

«Газстройпром» был учрежден в июне 2018 года, он должен стать единым подрядчиком монополии и работать на условиях EPC. Помимо «Стройгазмонтажа» компания также может выкупить еще одного крупного подрядчика — «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко и партнеров, а также «Газпром бурение» у Игоря Ротенберга. «Газпром бурение» может быть продано за 47 млрд руб., рассказывали источники РБК, стоимость СГМ и СТНГ не называлась.

«Газпром» продал Аркадию Ротенбергу ключевые активы «Стройгазмонтажа» и «Газпром бурение» (из-за санкций контроль в этой компании он передал своему сыну Игорю) в 2008 и 2011 годах соответственно.

В июне 2019 года на вопрос о причинах создания «Газстройпрома» Миллер сказал, что стройка — по-прежнему непрофильный бизнес для «Газпрома». «Даже то участие наше, которое есть в настоящее время (в «Газстройпроме». — РБК), в самое ближайшее время будет уменьшено», — заявил Миллер. «Газпром» создает «эффективный механизм контроля за инвестиционно-строительным циклом», — добавил тогда он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Ротенберги, ОАО "Газпром", «Стройгазмонтаж»
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