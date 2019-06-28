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Миллер заявил об отсутствии планов создания мегаподрядчика
«Газпром» снизит участие в строительных активах, заявил предправления компании Алексей Миллер. Ранее «Газпром» с партнерами создал подрядчика «Газстройпром», который планирует выкупить подрядный бизнес у Тимченко и Ротенберга
Алексей Миллер (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

«Газпром» не создает мегаподрядчика, заявил на пресс-конференции глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Этот бизнес для «Газпрома» непрофильный. И даже то участие, которое есть в настоящее время, в самое ближайшее время будет уменьшено. «Газпром» мегаподрядчика не создает», — заявил он.

Летом 2018 года «Газпром» вместе с Газпромбанком и несколькими физическими лицами, один из которых оказался водителем микроавтобуса, создал подрядную компанию «Газстройпром». У «Газпрома» в подрядчике 49%, у структур, связанных с Газпромбанком, — 25%. В новую компанию вошли активы одного из «большой тройки» подрядчиков монополии — «Стройгазконсалтинга», одновременно «Газпром» передал «Газстройпрому» все свои контракты с бывшим подрядчиком. Это следовало из писем топ-менеджеров «Газпрома», информацию подтверждали РБК источники, близкие к подрядчику и ее акционеру.

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Теперь «Газстройпром» готовится выкупить двух других крупнейших подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и его партнеров. Об этом РБК рассказали источник, близкий к акционеру «Газстройпрома», два собеседника, близких к обеим компаниям, топ-менеджер «Газпрома» и один из контрагентов компании. Представитель «Газпрома» переговоры не комментировал.

Сейчас Ротенберг выводит из «Стройгазмонтажа» непрофильные для нефтегазового подрядчика активы — 6 июня «СГМ-Мост», которая строила Крымский мост через Керченский пролив, перешла в прямое владение бизнесмена.

«Стройтранснефтегаз» уже полгода не заключает новых контрактов, говорит источник, близкий к компании. Компания с декабря 2018 года прорабатывает проекты по строительству инфраструктуры для Ковыктинского месторождения «Газпрома» и газопроводов для Чаяндинского месторождения, но до сих пор не заключила договоры, «все чего-то ждут», рассказывает он.

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«Газстройпром» станет единым подрядчиком «Газпрома» по строительству газопроводов и другой инфраструктуры, говорилось в целевой модели «Реализация инвестпроектов «Газпрома». «Газпром инвест» будет заключать с единым подрядчиком EPC-контракты (от англ. Engineering, procurement and construction), которые предполагают, что исполнитель берет на себя полный цикл работ — проектирование, закупку материалов и само строительство. Фактически это «стройка под ключ», причем осуществляемая за фиксированную цену, вознаграждение за управление проектом и организацию работ не предусматривается.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: Алексей Миллер, «Стройгазмонтаж», «Стройтранснефтегаз», Геннадий Тимченко ..., Аркадий Ротенберг
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