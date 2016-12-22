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«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок
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«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок
Пенсионная реформа, 17:05
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«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group заявил о сохранении скидок для пенсионеров по действующим возрастным границам. Общий объем скидок для пенсионеров в 2017 году компания оценивает в 7 млрд руб.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пообещал после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста.

Как говорится в письме (есть у РБК) директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, компания таким образом ответила на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста. В частности, ретейлер предлагает сохранить действующую в его торговых сетях программу скидок для социально значимых слоев населения на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 после повышения пенсионного возраста. Кроме того, компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет. Как утверждает представитель ретейлера, в 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в различных сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд руб.

Наумов подтвердил РБК подлинность письма, отметив, что это была инициатива компании. «Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства, — говорит Наумов. — Кроме сохранения льгот мы можем предоставлять достаточно большое количество рабочих мест для населения».

Представители других крупных ретейлеров пока не заявляли о расширении льгот на людей предпенсионного возраста. «В магазинах розничной сети «Магнит» на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров», — сообщили РБК в пресс-службе ретейлера, отказавшись комментировать, будет ли меняться льготная система с учетом изменений пенсионного возраста.

Источник, близкий к руководству Единой России, рассказал РБК, что партия еще только собиралась начать обсуждать с представителями бизнеса возможность предоставления преференций для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет.

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20 августа единороссы на совместном заседании президиума генсовета партии и совета руководителей партийных фракций обсудили предложения ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В их числе было предложение сохранить существующие льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60, то есть в рамках нынешнего возраста выхода на пенсию. Генсовету партии и главам региональных отделений по итогам было дано поручение «обсудить с социально ответственными хозяйствующими субъектами» распространение действующих для пенсионеров льгот и преференций на людей «старшего возраста».

Смягчение реформы

В среду, 29 августа, президент Владимир Путин в телеобращении предложил смягчение пенсионной реформы. В том числе он предложил ввести меры по защите людей предпенсионного возраста. Само понятие предпенсионного возраста расширяется — сейчас оно затрагивает россиян, которым остается два года до выхода на пенсию (для них доступны программы поддержки занятости), а согласно предложению Путина будет защищать тех, кому остается пять лет до пенсии. Такая мера будет действовать в течение переходного периода реформы, то есть до 2028 года.

Путин также поручил правительству разработать стимулы для компаний, которые будут трудоустраивать и сохранять предпенсионеров на работе. Для работодателей планируется ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста, заявил Путин.

Наказанием для работодателей за увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста, могут стать крупные штрафы, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. ​«Будем базироваться на статье [Уголовного кодекса] за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет... Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — заявила вице-премьер по социальным вопросам.

Также Путин предложил повысить для предпенсионеров пособие по безработице с 4900 до 11 280 руб.

В начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. 29 августа президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.

Авторы: Наталья Галимова, Ирина Парфентьева.
При участии: Ольга Дубравицкая.
Теги: пенсии , пенсионер , X5 Retail Group
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