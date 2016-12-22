«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group заявил о сохранении скидок для пенсионеров по действующим возрастным границам. Общий объем скидок для пенсионеров в 2017 году компания оценивает в 7 млрд руб.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пообещал после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста.

Как говорится в письме (есть у РБК) директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, компания таким образом ответила на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста. В частности, ретейлер предлагает сохранить действующую в его торговых сетях программу скидок для социально значимых слоев населения на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 после повышения пенсионного возраста. Кроме того, компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет. Как утверждает представитель ретейлера, в 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в различных сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд руб.

Наумов подтвердил РБК подлинность письма, отметив, что это была инициатива компании. «Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства, — говорит Наумов. — Кроме сохранения льгот мы можем предоставлять достаточно большое количество рабочих мест для населения».

Представители других крупных ретейлеров пока не заявляли о расширении льгот на людей предпенсионного возраста. «В магазинах розничной сети «Магнит» на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров», — сообщили РБК в пресс-службе ретейлера, отказавшись комментировать, будет ли меняться льготная система с учетом изменений пенсионного возраста.

Источник, близкий к руководству Единой России, рассказал РБК, что партия еще только собиралась начать обсуждать с представителями бизнеса возможность предоставления преференций для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет.

20 августа единороссы на совместном заседании президиума генсовета партии и совета руководителей партийных фракций обсудили предложения ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В их числе было предложение сохранить существующие льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60, то есть в рамках нынешнего возраста выхода на пенсию. Генсовету партии и главам региональных отделений по итогам было дано поручение «обсудить с социально ответственными хозяйствующими субъектами» распространение действующих для пенсионеров льгот и преференций на людей «старшего возраста».