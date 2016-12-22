«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пообещал после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста.
Как говорится в письме (есть у РБК) директора X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислава Наумова секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, компания таким образом ответила на предложение партии бизнесменам распространить льготы на людей предпенсионного возраста. В частности, ретейлер предлагает сохранить действующую в его торговых сетях программу скидок для социально значимых слоев населения на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 после повышения пенсионного возраста. Кроме того, компания планирует создать новый рабочие места для россиян старше 50 лет. Как утверждает представитель ретейлера, в 2017 году пенсионеры в его магазинах получили скидок (их предоставляют пенсионерам в различных сетях, принадлежащих X5, в размере от 5 до 10%) на 7 млрд руб.
Наумов подтвердил РБК подлинность письма, отметив, что это была инициатива компании. «Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства, — говорит Наумов. — Кроме сохранения льгот мы можем предоставлять достаточно большое количество рабочих мест для населения».
Представители других крупных ретейлеров пока не заявляли о расширении льгот на людей предпенсионного возраста. «В магазинах розничной сети «Магнит» на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров», — сообщили РБК в пресс-службе ретейлера, отказавшись комментировать, будет ли меняться льготная система с учетом изменений пенсионного возраста.
Источник, близкий к руководству Единой России, рассказал РБК, что партия еще только собиралась начать обсуждать с представителями бизнеса возможность предоставления преференций для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет.
20 августа единороссы на совместном заседании президиума генсовета партии и совета руководителей партийных фракций обсудили предложения ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В их числе было предложение сохранить существующие льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60, то есть в рамках нынешнего возраста выхода на пенсию. Генсовету партии и главам региональных отделений по итогам было дано поручение «обсудить с социально ответственными хозяйствующими субъектами» распространение действующих для пенсионеров льгот и преференций на людей «старшего возраста».
Смягчение реформы
В среду, 29 августа, президент Владимир Путин в телеобращении предложил смягчение пенсионной реформы. В том числе он предложил ввести меры по защите людей предпенсионного возраста. Само понятие предпенсионного возраста расширяется — сейчас оно затрагивает россиян, которым остается два года до выхода на пенсию (для них доступны программы поддержки занятости), а согласно предложению Путина будет защищать тех, кому остается пять лет до пенсии. Такая мера будет действовать в течение переходного периода реформы, то есть до 2028 года.
Путин также поручил правительству разработать стимулы для компаний, которые будут трудоустраивать и сохранять предпенсионеров на работе. Для работодателей планируется ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста, заявил Путин.
Наказанием для работодателей за увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста, могут стать крупные штрафы, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. «Будем базироваться на статье [Уголовного кодекса] за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет... Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — заявила вице-премьер по социальным вопросам.
Также Путин предложил повысить для предпенсионеров пособие по безработице с 4900 до 11 280 руб.
В начале июля Госдума поддержала в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. 29 августа президент Владимир Путин заявил о смягчении пенсионной реформы, снизив предложенный вариант выхода женщин на пенсию до 60 лет.