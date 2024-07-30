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Минтранс подготовит программу капремонта мостов и путепроводов

Минтранс России подготовит программу капремонта искусственных сооружения, в том числе путепроводов через ж/д переезды, сообщил глава ведомства на заседании в Госдуме.
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Минтранс России подготовит программу капремонта искусственных сооружения, включая путепроводы, с предложением источника финансирования, рассказал глава Минтранса Роман Старовойт во вторник, 30 июля, на заседании думского комитета по транспорту.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

На реплику депутата Анатолия Лесуна, который предложил учесть в формируемом национальном проекте «Эффективная транспортная система» мероприятия по ремонту железнодорожных переездов, министр ответил: «Проблема есть, я бы расширил ее, это не только путепроводы, а состояние искусственных сооружений — это мосты, это водопропускные трубы, и конечно путепроводы через жд-пути. Их число растет, [тех] которые находятся в аварийном состоянии, даже не предваарийном, а уже в аварийном. В том числе есть путепроводы через Транссиб, которые требуют капитального ремонта, с момента постройки там не было капитального ремонта... К сожалению, в нацпроекте, который мы сегодня обсуждаем, эта проблема отдельно не находит решения. Потому что она очень капиталоемкая. Но мы ее видим, мы сейчас готовим решение с предложением источника финансирования. Здесь нужно будет очень аккуратно, вместе с депутатами, мы будем предлагать решение этой проблемы отдельной программой по искусственным сооружениям».

Министр отметил, что только в одной республике Алтай на текущий момент находятся 132 небольших аварийных моста. «Они влияют на жизнь, экономические связи, безопасность людей», — признал министр.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

По словам Лесуна, в 2023 году Минтранс совместно с РЖД провели обследование самых загруженных переездов и выявили 278 мест, где необходимо строить путепроводы. «Я не верю, что вот этот переезд (в Волгоградской области, на котором произошло ЧП 29 июля. — РБК) попал в перечень этих первоочередных строительств. Но в планах до 2028 года, насколько я знаю, всего лишь 28 путепроводов». Депутат предложил финансировать эти ремонты из средств дорожных фондов: «РЖД закупает дизельного топлива на порядка 50 млрд рублей в течение двух лет. А если взять еще и ППЖТ (предприятия промышленного железнодорожного транспорта. — РБК) эта сумма значительно выше. С моей точки зрения правильно было бы эти деньги «окрасить» и пустить именно на строительство путепроводов».

Также депутат предложил оснастить небольшие переезды с незначительным трафиком видеокамерами, чтобы дисциплинировать водителей, а также повысить их ответственность.

«Здесь явно нарушение правил дорожного движения. Я надеюсь, следствие разберется, в чем там были причины, — отметил министр Роман Старовойт, — По поводу оснащения видеокамерами — я с вами согласен, это как быстрое решение вопроса. По крайней мере, может на 100% и не будет такого решения, но оно может повлиять. Здесь необходимо субъектам РФ то же самое, что по фото-видео контролю скорости, весогабаритному контроль, — здесь субъекты должны активнее работать. Да, мы не ставим целью пополнение дорожного фонда за счет этих камер, это абсолютно не задача номер один, хотя мы понимаем что миллиарды рублей в год субъекты в первую очередь получают. Здесь нужно смотреть на эффективность этих мер, размеры штрафов — тоже нужно возвращаться к рассмотрению этих вопросов».

29 июля «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Как сообщили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. В МВД тоже заявили, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора. 

В поезде находились 812 человек, из них пострадали 142. Госпитализированы были более 50 человек, на следующий день 22 остались в больницах.

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Анастасия Львова Анастасия Львова
капремонт мосты программа путепровод
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

министр транспорта России, экс-губернатор Курской области
20 января 1972 года
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