 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минтранс согласовал новые нормы применения дорожных камер

«Ъ» узнал, что Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Минтранс согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер, они должны вступить в силу 1 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина.

Обсуждение новых требований к камерам наблюдения началось еще в ноябре 2023 года. Инициатива Минтранса тогда вызвала критику, в частности, со стороны производителей камер.

После согласования из проекта, в частности, исключили положения об обязательном соответствии дорожных камер ГОСТу. Этот пункт ранее вызвал критику. Кроме того, в проекте постановления появилась норма, которая обязывает маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

«Коммерсантъ» узнал об идее ужесточить правила для дорожных камер
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По данным «Ъ», на российских дорогах установлены свыше 30 тыс. камер. Водители считают, что им часто приходят несправедливые штрафы, а Генпрокуратура и ГИБДД ранее заявили, что регионы устанавливают камеры для пополнения бюджета. Представители бизнеса подчеркнули, что документ пока не является совершенным. В Госдуме отметили, что для начала закон должен поработать несколько лет, а после можно проработать правки.

По данным МВД, в 2022 году одна камера в среднем фиксировала 6,8 тыс. нарушений. Всего за год выявили 183,6 млн нарушений.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минтранс ПДД дорожные камеры
Материалы по теме
Власти задумались о штрафах за мелкие нарушения с помощью камер
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах
Общество
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Песков заявил о продолжении Москвой курса СССР в отношении Палестины Политика, 13:03
Кремль назвал действия Запада с активами России острожной экспроприацией Политика, 13:00
Лидеры ХАМАС приветствовали признание Палестины тремя странами Европы Политика, 12:57
Организаторы подвели итоги Московской недели интерьера и дизайна Отрасли, 12:57
Промышленность и ИТ: как совмещать импортозамещение и развитие инноваций Компании, 12:55
МИД ответил на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога Политика, 12:51
Пшеница подорожала до максимума с июля 2023 года из-за опасений дефицита Инвестиции, 12:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Федеральные агентства США подключились к следствию о смерти Мэттью Перри Общество, 12:46
Росавиация сохранит льготную ставку аэронавигации на Дальнем Востоке Бизнес, 12:46
В Испании назвали Абаскаля основным кандидатом на пост тренера «Кадиса» Спорт, 12:45
Минфин Литвы призвал «выйти из зоны комфорта» в поиске денег на оборону Политика, 12:44
Власти анонсировали повсеместное внедрение Wi-Fi на самолетах в 2028 году Технологии и медиа, 12:42
«Найти качественных аутсайдеров»: какие акции покупать в России и Китае Pro, 12:38
Послов Ирландии, Испании и Норвегии вызвали в МИД Израиля из-за Палестины Политика, 12:38