Минтранс согласовал новые нормы применения дорожных камер

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Минтранс согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер, они должны вступить в силу 1 сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина.

Обсуждение новых требований к камерам наблюдения началось еще в ноябре 2023 года. Инициатива Минтранса тогда вызвала критику, в частности, со стороны производителей камер.

После согласования из проекта, в частности, исключили положения об обязательном соответствии дорожных камер ГОСТу. Этот пункт ранее вызвал критику. Кроме того, в проекте постановления появилась норма, которая обязывает маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

По данным «Ъ», на российских дорогах установлены свыше 30 тыс. камер. Водители считают, что им часто приходят несправедливые штрафы, а Генпрокуратура и ГИБДД ранее заявили, что регионы устанавливают камеры для пополнения бюджета. Представители бизнеса подчеркнули, что документ пока не является совершенным. В Госдуме отметили, что для начала закон должен поработать несколько лет, а после можно проработать правки.

По данным МВД, в 2022 году одна камера в среднем фиксировала 6,8 тыс. нарушений. Всего за год выявили 183,6 млн нарушений.