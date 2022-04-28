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Война санкций ,  
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ФАС назвала возможного покупателя сети магазинов OBI в России

Антимонопольная служба назвала вероятного покупателя немецкой торговой сети OBI — это группа компаний MAX
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Группа инвестиционно-строительных компаний MAX может стать покупателем торговой сети товаров для дома и строительства OBI. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Такую возможность подтвердил РБК партнер адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в сделке в интересах OBI, Дмитрий Галанцев.

«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI. Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России», — говорится в сообщении. В настоящее время служба рассматривает влияние сделки на российский рынок потребительских товаров.

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем занимающейся разработкой строительных проектов группы MAX является Илья Колобков. Он также является учредителем ООО «Московский институт экзистенциальных исследований», а также владеет долей в 50% в ООО «Самис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В России снова заработают магазины OBI
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

OBI решила прекратить деятельность в России в начале марта и закрыла магазины. 12 апреля стало известно, что головная немецкая компания OBI GmbH передала в управление свой российский бизнес основателю консалтинговой «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

Ранее Галанцев рассказал, что в дальнейшем бизнес ретейлера перейдет российскому инвестору. От товарного знака, скорее всего, постепенно откажутся.

26 апреля пресс-служба компании заявила, что вновь откроет свои магазины в России. 27 апреля возобновил работу гипермаркет в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве. До 11 мая должны возобновить деятельность все 27 российских гипермаркетов, заявили в компании.

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