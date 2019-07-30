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McDonald's $250 (+17,99%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Бизнес ,  
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«Эталон» согласился выкупить девелопера «Системы» за ₽14,6 млрд
«Эталон» консолидирует 100% акций «Лидер-Инвеста». По планам компаний, сделка должна состояться уже в августе, ее уже одобрили антимонопольщики
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Совет директоров девелоперской группы «Эталон», одной из крупнейших в России, одобрил покупку оставшихся 49% акций входящего в АФК «Система» «Лидер-Инвеста». Об этом говорится в сообщении группы «Эталон».

Сумма сделки, которую стороны планируют закрыть в августе этого года, — 14,6 млрд руб. Операция уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы. При закрытии сделки «Эталон» увеличит свою долю в «Лидер-Инвесте» до 100%.

В настоящее время под контролем группы находится 51% акций «Лидер-Инвеста». «Эталон» приобрел контрольный пакет в феврале этого года за 15,2 млрд руб. После этого АФК «Система» сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн.

В «Эталоне» считают, что такая консолидация девелопера поспособствует формированию оптимальной структуры владения активами и обеспечению максимального синергетического эффекта от присоединения «Лидер-Инвеста».

Бизнес
АФК «Система» купила акции девелопера Etalon Group почти за $227 млн

«Мы ведем переговоры с группой «Эталон» о продаже 49% акций «Лидер-Инвеста». Переговоры находятся в продвинутой стадии, — заявили РБК в пресс-службе АФК «Система». — В случае успешного завершения переговоров и заключения сделки основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга АФК «Система».

По итогам первого квартала этого года финансовые обязательства АФК «Система» составили 231,5 млрд руб. Компания хочет сократить свой долг до 140–150 млрд руб., однако не указывает, в какие сроки намерена это сделать.

Авторы: Анна Трунина, Елена Сухорукова
Теги: АФК Система, «Эталон», девелопер
Материалы по теме
АФК «Система» купила акции девелопера Etalon Group почти за $227 млн
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