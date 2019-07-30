«Эталон» согласился выкупить девелопера «Системы» за ₽14,6 млрд

«Эталон» консолидирует 100% акций «Лидер-Инвеста». По планам компаний, сделка должна состояться уже в августе, ее уже одобрили антимонопольщики

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Совет директоров девелоперской группы «Эталон», одной из крупнейших в России, одобрил покупку оставшихся 49% акций входящего в АФК «Система» «Лидер-Инвеста». Об этом говорится в сообщении группы «Эталон».

Сумма сделки, которую стороны планируют закрыть в августе этого года, — 14,6 млрд руб. Операция уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы. При закрытии сделки «Эталон» увеличит свою долю в «Лидер-Инвесте» до 100%.

В настоящее время под контролем группы находится 51% акций «Лидер-Инвеста». «Эталон» приобрел контрольный пакет в феврале этого года за 15,2 млрд руб. После этого АФК «Система» сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн.

В «Эталоне» считают, что такая консолидация девелопера поспособствует формированию оптимальной структуры владения активами и обеспечению максимального синергетического эффекта от присоединения «Лидер-Инвеста».