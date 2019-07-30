НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку

НЛМК Владимира Лисина переведет экспортные грузы из портов Прибалтики в российские, если РЖД обеспечит проезд к ним. Компания попросила монополию инвестировать 4,3 млрд руб. в инфраструктуру, гарантируя еще 1,8 млн т грузов

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.

Это следует из презентации компании (копия есть у РБК) к заседанию проектного офиса по содействию реализации инвестиционных проектов под руководством замминистра финансов Андрея Иванова, которое состоялось в понедельник, 29 июля. Информацию о заседании проектного офиса РБК подтвердил представитель НЛМК.

НЛМК попросила РЖД вложить 4,3 млрд руб. в расширение инфраструктуры, чтобы к 2021 году «расшить ряд узких мест», в первую очередь станций примыкания Чугун 2 и Казинка, сообщил РБК представитель НЛМК.

Согласно презентации компания Лисина обязуется к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т).