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Apple $247 (+17,93%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Бизнес ,  
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НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
НЛМК Владимира Лисина переведет экспортные грузы из портов Прибалтики в российские, если РЖД обеспечит проезд к ним. Компания попросила монополию инвестировать 4,3 млрд руб. в инфраструктуру, гарантируя еще 1,8 млн т грузов
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.

Это следует из презентации компании (копия есть у РБК) к заседанию проектного офиса по содействию реализации инвестиционных проектов под руководством замминистра финансов Андрея Иванова, которое состоялось в понедельник, 29 июля. Информацию о заседании проектного офиса РБК подтвердил представитель НЛМК.

НЛМК попросила РЖД вложить 4,3 млрд руб. в расширение инфраструктуры, чтобы к 2021 году «расшить ряд узких мест», в первую очередь станций примыкания Чугун 2 и Казинка, сообщил РБК представитель НЛМК.

Согласно презентации компания Лисина обязуется к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т).

Бизнес
Компании Лисина вложат в новые проекты 150 млрд руб.

НЛМК также собирается потратить 11,5 млрд руб. на развитие собственной транспортной инфраструктуры: реконструировать станции в Липецке и Белгородской области, а также закупить локомотивы и подвижной состав, говорится в презентации.

Представитель РЖД сообщил РБК, что вопрос «расшивки» инфраструктуры для НЛМК прорабатывается, но от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что решение еще не принято. Близкий к монополии источник пояснил, что она заинтересована в этом предложении, если металлургическая компания гарантирует объемы грузов. Представитель Минфина пока не ответил на запрос РБК.

Кроме того, на заседании с Ивановым НЛМК попросил у РЖД 8-процентную скидку на перевозку слябов (стальных полуфабрикатов), рассказал РБК источник, близкий к его участникам. Такая скидка под увеличение объемов железнодорожных перевозок слябов действительно обсуждалась, она учитывалась при расчете окупаемости инвестпроекта РЖД по реконструкции станций примыкания, который даже при этих условиях имеет очень хорошие показатели окупаемости, подтвердил РБК представитель НЛМК. Скидка на экспорт слябов помогла бы прежде всего американским активам НЛМК, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Скидка сделала бы поставки в США более экономически обоснованными», — сказал он.

Подробнее о предложении НЛМК читайте в материале «РБК.Pro».

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НЛМК сократил персонал в США из-за импортных тарифов Трампа

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «РЖД»
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