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Компании Лисина вложат в новые проекты 150 млрд руб.
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Компании Лисина вложат в новые проекты 150 млрд руб.
Бизнес, 17:42
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Компании Лисина вложат в новые проекты 150 млрд руб.
Компании Владимира Лисина намерены вложить 150 млрд руб. в металлургические, логистические и стивидорные проекты. Но для их реализации необходима стабильность налоговых условий и тарифов естественных монополий
Фото: nlmk.com

Группа НЛМК Владимира Лисина и связанные с ним компании — Первая грузовая компания и транспортная группа UCL Holding — готовы​ вложить в российские проекты 150 млрд руб. собственных средств, сообщил РБК представитель НЛМК.

«При активной поддержке государства в дополнение к основной инвестиционной программе группа, включая металлургический, логистический и стивидорный бизнесы, может реализовать инвестиционные проекты объемом около 200 млрд руб., в том числе в инфраструктурные проекты и развитие энергетики на вторичных ресурсах», — сообщил он.

Собеседник представил этот комментарий ответ на запрос РБК по списку предложений от частных инвесторов-участников совещания рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов в Минфине, которое прошло в понедельник, 26 ноября. В этом списке указано, что НЛМК инвестирует лишь 45,2 млрд собственных средств в девять проектов на общую сумму 225,8 млрд руб. «Информация в обнародованной таблице по группе НЛМК некорректная и требует уточнения», — подчеркнул он.

Представитель НЛМК также отметил, что основной необходимой мерой поддержки для реализации дополнительных проектов компания считает «стабильность налоговых и неналоговых условий, включая стабилизацию динамики тарифов естественных монополий».

НЛМК пока не представила новую стратегию до 2022 года, она планирует это сделать в первом квартале 2019 года. Однако в сентябре 2018 года из совместной презентации НЛМК, UCL Holdings и ПГК (есть у РБК) стало известно об их планах инвестировать 28,6 млрд руб. до 2022 года в развитие транспортной инфраструктуры. У НЛМК это проекты на 4,9 млрд руб. по приобретению и реконструкции железнодорожной техники и повышение пропускной способности путей. У UCL — инвестиции в 23,7 млрд руб. в увеличение перевалочных мощностей портов и терминалов компании.

НЛМК инвестирует только в металлургический бизнес около $700 млн в год (почти 47 млрд руб.), из которых основная часть приходится на российские активы. И ее президент Григорий Федоришин недавно говорил, что капзатраты будут увеличиваться.

Как сообщали РБК в Минфине, крупный бизнес направил в ведомство заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты. Во вторник представитель Минфина отказался от комментариев.

Изначально с идеей привлечь бизнес к реализации приоритетных проектов в августе выступил помощник президента Андрей Белоусов. Он предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: НЛМК
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