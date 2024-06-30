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WSJ узнала о массовых домогательствах и дискриминации на форуме в Давосе

Форум ставит целью улучшение мира, но сотрудники рассказали о множестве случаев домогательств и унижений, в том числе от основателя компании. Узнав о подготовке статьи, он попытался повлиять на WSJ, но затем объявил об отставке
Клаус Шваб
Клаус Шваб (Фото: Wang Zhao / Getty Images)

Сотрудники Всемирного экономического форума в Давосе сталкиваются с токсичной атмосферой, враждебной к женщинам и чернокожим. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на жалобы, переписку и интервью с 80 бывшими и нынешними сотрудниками, работавщих с 1980-х до наших дней, а также другими людьми, осведомленными о происходящем.

Не менее шести сотрудниц потеряли работу или иным образом были наказаны из-за беременности или по возвращению из декретного отпуска. Еще шестеро сообщили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны старших менеджеров, некоторые из которых все еще работают в организации, а двое из них рассказали, что пережили харассмент со стороны VIP-гостей форума. Несколько других сотрудников заявили, что им известно о таком же поведении Шваба с каждой из работавших со Швабом женщин. Кроме того, недавно сотрудники подали жалобу на случаи, когда светлокожие менеджеры форума использовали по отношению к темнокожим оскорбительное слово на букву «н», а также отсутствие карьерного роста.

Основатель и глава форума Клаус Шваб также был замечен в неподобающем поведении. Несколько лет назад он поручил уволить группу сотрудников старше 50 лет, чтобы снизить средний возраст работников организации. Глава отдела кадров напомнил, что для увольнений необходима веская причина, но сам был уволен.

Среди сотрудников до сих обсуждается случай, произошедший в 2017 году с молодой девушкой, которую Шваб пригласил руководить отделом стартапов, пишет WSJ. Начав работать, она обнаружила, что беременна, и сразу сообщила об этом Швабу. Тот понял, что девушка не сможет работать в прежнем темпе и расстроился, а вскоре ее уволили. Короткий период работы в компании назвали испытательным сроком.

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Фото:Ground Picture / Shutterstock

Организация Всемирного экономического форума (WEF) появилась в 1971 году как некоммерческий фонд, своей миссией она называет «стремление к лучшему миру» путем создания платформы для открытого диалога, обсуждения инноваций, идей сотрудничества и кооперации.

Шваб основал форум, когда был еще молодым немецким ученым. Он превратил это мероприятие в глобальный саммит, на который съезжаются мировые лидеры, миллиардеры и знаменитости, а компания разрослась до примерно 1 тыс. сотрудников в Женеве, Нью-Йорке и других городах. Ежегодный доход — свыше $400 млн.

Пресс-служба форума отказала WSJ в интервью со Швабом. Представитель фонда заявил, что материал газеты «неверно описывает нашу организацию, культуру и коллег, включая нашего основателя», и отверг обвинения в предвзятом отношении к женщинам и пожилым людям.

В конце мая Шваб объявил сотрудникам о намерении покинуть пост главы форума, назвав это давно принятым решением. Он останется на посту неисполнительного председателя совета попечителей. Вместе с тем, объявление было сделано после того, как Шваб связался главным редактором Wall Street Journal и издателем, компанией Dow Jones, чтобы выразить обеспокоенность содержанием статьи.

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Многие из сотрудников WEF начали работать в нем как молодые специалисты, некоторые отмечали полученный полезный опыт, полезные знакомства с коллегами, а также доброжелательное руководство.

Другие же в беседе с WSJ описывали более мрачное устройство организации, отмечая, что женщины в ней регулярно становились объектом сексуализации и объективации в соответствии с заданным на самом верху компании тоном. Сотрудницы признавались, что с самого начала работы их предупреждали о Швабе: если оказаться с ним наедине, он допустит неприличные комментарии о внешности, они будут скорее неловкими, чем угрожающими, но неподобающими роли лидера. Тем временем, все это время, с 1971 года, Шваб женат на своей бывшей помощнице Хильде.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Всемирный экономический форум давосский форум Давос сексуальные домогательства дискриминация
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