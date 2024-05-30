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Война санкций ,  
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Глава Ritter Sport объяснил решение остаться в России

Сюжет
Война санкций
Производителя Ritter Sport более двух лет критикуют за решение остаться на российском рынке, но он назвал свое решение правильным: в обратном случае пострадали бы рабочие и фермеры-поставщики
Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС
Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Россия — второй по величине рынок производителя шоколадок Ritter Sport, компании Alfred Ritter, уход с российского рынка привел бы к увольнению двух сотен человек с единственного в Германии завода в Вальденбухе, заявил гендиректор Андреас Ронкен немецкому изданию Focus.

«Наше решение было правильным, и я бы принял его снова таким же образом», — сказал он и добавил, что ему поступали угрозы убийством за такую позицию.

Ронкен подчеркнул, что эта ситуация «иллюстрирует дилемму между отношением и ответственностью», а «войну не выиграть продовольственными ограничениями», кроме того, российские дети тоже любят шоколад.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Производитель Ritter Sport жертвует прибыль от продаж в России на помощь Украине, в прошлом году сумма составила почти €1 млн, рассказал бизнесмен. По его мнению, немецкие компании сейчас сталкивается с более серьезными геополитическими сложностями, чем прежде: «Как среднего размера компании, мы явно больше не можем оставаться в стороне от политики. Вскоре у нас может возникнуть такая же проблема с Китаем».

Ронкен выразил желание, чтобы немецкие политики больше занимались делом, а не делали заявления, и раскритиковал отсутствие воли к реформам во всех важных областях — от сферы образования до нехватки квалифицированной рабочей силы.

Ritter Sport производят только на заводах в немецком Вальденбухе и австрийском Брайтенбрунне, в компании трудоустроены менее 2 тыс. человек. Шоколад продается в более 100 стран мира. В 2022 году объем продаж составил $538 млн.

Компания отказалась покинуть российский рынок еще весной 2022 года, что стало поводом для резкой критики сторонников Украины в социальных сетях. Тогда Ронкен объяснял решение остаться так: за прошедшие годы Alfred Ritter выстроила устойчивые цепочки поставок какао-бобов от фермеров, которые в случае приостановки поставок, потеряют средства к существованию. Кроме того, через Россию налажены цепочки поставок: «Это единственный способ получить экологически чистое какао от фермеров — без детского труда. Это результат десятилетий совместной работы, и просто так рисковать нельзя».

«Мы не международная транснациональная корпорация, которая может просто изменить ситуацию. Мы знаем друг друга лично и рассчитываем друг на друга», — указывал предприниматель и подчеркивал, что компания остается семейным бизнесом, который несет ответственность за сотрудников и партнеров, и потому ситуация «сложнее, чем может показаться некоторым».

Ронкен пояснял, что принимать эмоциональное решение недопустимо, а если бы компания ушла, возник бы «серый импорт», а бренд в России был бы «продан за небольшие деньги». По его оценке, в Россию попадало 15-16% от всего производимого шоколада.

В прошлом году российское подразделение ООО «Риттер спорт шоколад» зафиксировало убыток в 438 млн руб. против чистой прибыли на 1,1 млрд руб. в 2022 году, следует из данных СПАРК.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
шоколад Ritter Sport российский рынок
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