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Эксклюзив

Крупнейший ретейлер рассказал об исчезновении дешевого европейского вина

Иностранные вина стоимостью до 500 руб. исчезают с полок магазинов, рассказала глава X5 Group Екатерина Лобачева. Речь прежде всего идет о продукции из Европы. Их место занимают российские вина, но они тоже подорожали на 5–7%
X5 Group FIVE ₽0 Купить
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Среди вин стоимостью до 500 руб. становится меньше импортной продукции, рассказала в интервью РБК президент Х5 Group (владеет сетями «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. Речь, по ее словам, идет преимущественно о европейских винах.

Это происходит на фоне повышения с августа прошлого года пошлин на вино из недружественных стран. На такой шаг российское правительство решило пойти в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции. Ставка ввозных пошлин увеличилась с 12,5 до 20%.

Импортеры предупредили о повышении цены вина из Европы после роста пошлин
Бизнес
Фото:Giorgio Perottino / Getty Images

Повышение импортных пошлин на вино из Европы и США, безусловно, сказалось на поставках, признала Лобачева. Так, в стоимостном выражении их продажи выросли на 9%, но в натуральном — лишь на 4%. Продажи вин Италии и Франции в 2023 году и вовсе сократились в натуральном выражении, но резкий рост показали вина из Грузии, Испании, Португалии и Германии. Впрочем, связано это прежде всего с более широкой представленностью таких вин в нижнем ценовом сегменте.

Нишу вин стоимостью до 500 руб. стали занимать локальные производители. «Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин», — говорит Лобачева.

На стоимость импортного вина помимо пошлины теперь давят еще и акцизы. С мая 2024 года в России втрое выросли ставки акцизов на тихие и игристые вина. Так, налог на тихие вина увеличился с 34 руб. за литр до 108 руб., на игристые — с 45 до 141 руб. за литр. Рост акцизов — это второй серьезный скачок цен на вино за календарный год, но в этот раз, в отличие от пошлин, рост коснется абсолютно всех игроков рынка вина, в том числе России и стран СНГ, констатирует Лобачева. «Мы готовы к этому: полки наших магазинов заполнены качественным вином, и на распределительных центрах организованы товарные запасы. Благодаря этому мы постараемся обеспечить переходный период и не допустить резкого скачка цен из-за увеличения акцизов».

«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино
Вино
Фото:ZemfiraS / Shutterstock / FOTODOM

В среднем за последний год цены на импортное вино увеличились на 10–20% в зависимости от страны производства, на российское — на 5–7%, говорит Лобачева. Влияние на цену оказывают не только изменение пошлины и акциза, но также волатильность курсов валюты, рост стоимости логистики и комплектующих, что сказывается и на российских производителях, подчеркивает топ-менеджер.

Сейчас Х5 Group делает ставку на вина постсоветских республик, в частности Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Белоруссии. Кроме того, в ее магазинах уже появились вина из Индии и скоро появятся из Турции, добавляет Лобачева. Х5 Group намерена также начать поставки спиртного из Китая, Бразилии, Уругвая, Греции.

Как формируется цена на бутылку вина. Инфографика
Вино
Фото:Gerain0812 / Shutterstock / FOTODOM

В 2023 году Х5 Group второй год подряд стала крупнейшим в России импортером вина. По словам главы компании, прямой импорт значительно выгоднее, а сейчас в условиях неопределенности рынка, сложностей с оплатой и транзитами это наиболее надежная схема поставок, поясняет топ-менеджер. По ее словам, в магазинах компании сейчас представлены вина как из Европы, так и из других стран.

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