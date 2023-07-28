Импортеры предупредили о повышении цены вина из Европы после роста пошлин

Продавцы вин из США и ЕС начали предупреждать о планах поднять цены после роста пошлин. Власти объяснили новые пошлины на вино из «недружественных» стран защитой рынка от дешевого импорта и стимулом для отечественных виноделов

Фото: Giorgio Perottino / Getty Images

С начала августа компания Wine Discovery, специализирующаяся на розничной продаже алкоголя, на четверть повысит стоимость вин из-за увеличения импортных пошлин на продукцию из Европы и США. О запланированном повышении продавец уведомил в своей информационной рассылке для клиентов в среду 26 июля, с которой ознакомился РБК.

«В связи с новым постановлением о повышении ввозных пошлин на вино, мы и другие игроки винного рынка будем вынуждены поднять цены с 1 августа в среднем на 25%», — говорится в письме Wine Discovery. РБК направил запрос в компанию.

На фоне увеличения ввозных пошлин пересматривать розничные цены на вино планируют и другие участники рынка. Вилка подорожания может составить от 10% до 1,8 раз, говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Заметнее, по его словам, изменение цены будет видно в категории бюджетных импортных вин: «То, что сейчас стоит 1600 руб., будет стоить 1750 руб., а то, что стоит 350, будет стоить 600-650 руб.», — приводит пример собеседник РБК. Такая динамика, по его словам, связана с тем, что в розничной цене недорогих напитков, имеющих таможенную стоимость € 1,3 за 1 л, пошлина будет занимать более существенную долю — до 80%. Пересмотр цен произойдет в течение одного-двух месяцев, так как новые пошлины вступают в силу с 1 августа, напоминает Липилин.

Рост затрат вызывает повышение цен, поэтому «повысятся цены как на импортную, так и на отечественную продукцию», предупреждает исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян. Сейчас, по его словам, компании ведут переговоры с поставщиками и покупателями, главная цель — минимизировать влияние на конечную стоимость для потребителей на фоне девальвации рубля. Повышение таможенных пошлин на импортные вина из недружественных стран ожидаемо вызовет выкуп стоков. Процент увеличения конечной стоимости на новую закупаемую продукцию будет зависеть от конкретного продукта — конечный эффект будет понятен не ранее чем через 6-8 месяцев с учетом новогодних праздников, говорит Хачатурян.

В список недружественных стран попали ведущие европейские страны-производители вина: Италия, Франция, Испания, Германия, Австрия, а также Новая Зеландия, Австралия и США. Поставщики будут искать замену более чувствительным к цене линейкам в таких странах, как Аргентина, Чили, ЮАР, Африки и Ближнего Востока, так и в ближнем зарубежье — первое место по итогам года в импорте вина в Россию прочно займет Грузия, отмечает Хачатурян.

В Luding Group ожидают, что сложности в основном затронут продукцию с себестоимостью ниже €5, поскольку в этой категории будет наибольший рост затрат из-за минимальной планки таможенной пошлины. Замену будет сложно найти, в частности, игристым винам в сегменте до 1 тыс. руб. «Потребителю придется выбирать отказываться от любимого напитка, искать замену либо соглашаться с ценой», — резюмирует Хачатурян.

В виноторговой компании Simple от комментариев отказались, в Beluga Group (развивает сеть специализированных алкогольных магазинов «ВинЛаб») на запрос РБК не ответили, также поступили крупнейшие ретейлеры X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и «Магнит».

На этой неделе Минэкономразвития сообщило, что правительство в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции решило увеличить ввозные таможенные пошлины на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза). Ставка ввозных таможенных пошлин вырастет с 12,5 до 20% и составит не менее $1,5 за литр. Решение начнет действовать через семь календарных дней с даты опубликования постановления и до конца 2023 года.

В Минэкономразвития эту меру объяснили тем, что внутренний спрос можно полностью обеспечить продукцией российских производителей, а также увеличить импорт вина из дружественных и нейтральных государств.

Повышение ввозной пошлины на вино из недружественных стран станет шагом к защите рынка от дешевого импорта и дополнительным стимулом для отечественных производителей, при этом мера не создает запрета импорта — на полках по-прежнему будет широкий ассортимент и «все возможности выбора для потребителей», отмечала первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, за последние годы российское виноградарство и виноделие стало одним из активно развивающихся и инвестиционно привлекательных сегментов агропромышленного комплекса.

Поднять ввозные пошлины на иностранные вино в мае предложили власти Краснодарского края — это позволит очистить магазины от «низкосортной продукции», отмечал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

О повышении пошлины просили и отечественные виноделы. Обилие импортного вина на российском рынке создает сложности со сбытом у местных производителей, рассказывал в интервью РБК президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов: «Рынок сейчас наводнен зарубежным вином: это феноменально, но на самом деле Италии и Испании в низком ценовом сегменте за прошлый год стало даже больше, отчего страдают производители российского вина в этой категории», — говорил Титов.

Краснодарское винодельческое предприятие «Фанагория» в июле сообщило, что в следующем году впервые за 25 лет откажется от высадки виноградников из-за отсутствия на рынке работающих механизмов, которые позволили бы защитить интересы российских виноделов (в качестве такого механизма называлось как раз повышение пошлины). «Рынок в России переполнен импортным вином, а для отечественных производителей на нем не остается места. А это влечет за собой беспрецедентную ситуацию, когда новый урожай и новые вина размещать винодельням некуда», — сетовал гендиректор «Фанагории» Петр Романишин.

В России благодаря хорошему урожаю прошлого года и «достаточно неплохому» сезону этого года образовался избыток вина, поэтому повышение импортной пошлины не грозит дефицитом, заверял винодел семейного предприятия «Николаев и сыновья» Михаил Николаев. Крупные российские виноделы повышать цены на свою продукцию, по словам Николаева, не планируют — им нужно освободить склады под новый урожай.