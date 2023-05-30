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Бизнес ,  
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Forbes назвал имена самых богатых наследников России

Forbes: дети богатейшего миллиардера России — вторые в списке самых богатых наследников
На первом месте — сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперов Юзуф, он наследует состояние отца $20,5 млрд полностью. Дочь ректора Горного университета Виктора Литвиненко Ольга впервые оказалась в рейтинге, она на 16 месте

Первое место в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров по версии Forbes занял сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юзуф Алекперов, сообщает журнал. Его доля — $20,5 млрд. Его отец занимает в рейтинге богатейших российских миллиардеров шестое место.

На втором месте — дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан Мельниченко. На каждого из них из состояния отца, который в этом году занял первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes, приходится доля в $12,6 млрд.

На третьей позиции — дочь Виктория и сын (имя не указано) владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона (четвертое место в рейтинге Forbes). Доля каждого из них — $10,8 млрд.

За ними следуют:

  • Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины — дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисин (сам он на третьем месте), их доля — по $7,35 млрд;
  • Джахангир Махмудов — сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова (21 место), наследует $7,3 млрд;
  • Наталья Браунинг, Ксения Франк, Иван Тимченко — дети председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадия Тимченко (седьмое место), доля каждого — $6,2 млрд;
  • Алина и Михаил Дуровы — дети основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова (10 место), доля каждого — $5,75 млрд;
  • Татьяна Рахно и Ольга Рашникова — дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова (14 место), доля каждой — $5,1 млрд;
  • Андрей Гурьев и Юлия Гурьева-Мотлохов — дети бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева (15 место), доля каждого — $4,85 млрд;
  • Мария Козицына — дочь бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына (30 место), ее доля — $4,3 млрд.

По сравнению с прошлогодним в рейтинге этого года появилась дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Ольга (16 место, наследует $3,1 млрд). Отношения между ними не сложились: в 2021-м Ольга из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с сыном, тогда ее отец и отец ее ребенка обратились в Следственный комитет из-за ее «похищения». Однако она сообщала, что находится за границей добровольно. Из-за данных противоречий защита женщины обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), он постановил выплатить ей компенсацию в размере €2,4 тыс.

В прошлом году первые четыре строчки рейтинга были такими же. На пятом месте были дети Дурова. Шестое место также занимали дети Тимченко. Наследник Махмудова ранее был на седьмой позиции. Восьмую строчку также занимали дети Рашникова. На девятой были дочери и сын эка-владельца золотопромышленной компании «Полюс» Сулеймана Керимова (теперь они на 11-й позиции). Десятыми были наследники Андрея Гурьева.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
миллиардеры рейтинг Forbes Дети

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