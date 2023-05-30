Forbes назвал имена самых богатых наследников России

На первом месте — сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперов Юзуф, он наследует состояние отца $20,5 млрд полностью. Дочь ректора Горного университета Виктора Литвиненко Ольга впервые оказалась в рейтинге, она на 16 месте

Первое место в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров по версии Forbes занял сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юзуф Алекперов, сообщает журнал. Его доля — $20,5 млрд. Его отец занимает в рейтинге богатейших российских миллиардеров шестое место.

На втором месте — дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан Мельниченко. На каждого из них из состояния отца, который в этом году занял первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes, приходится доля в $12,6 млрд.

На третьей позиции — дочь Виктория и сын (имя не указано) владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона (четвертое место в рейтинге Forbes). Доля каждого из них — $10,8 млрд.

За ними следуют:

Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины — дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисин (сам он на третьем месте), их доля — по $7,35 млрд;

Джахангир Махмудов — сын основателя Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова (21 место), наследует $7,3 млрд;

Наталья Браунинг, Ксения Франк, Иван Тимченко — дети председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадия Тимченко (седьмое место), доля каждого — $6,2 млрд;

Алина и Михаил Дуровы — дети основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова (10 место), доля каждого — $5,75 млрд;

Татьяна Рахно и Ольга Рашникова — дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова (14 место), доля каждой — $5,1 млрд;

Андрей Гурьев и Юлия Гурьева-Мотлохов — дети бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева (15 место), доля каждого — $4,85 млрд;

Мария Козицына — дочь бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына (30 место), ее доля — $4,3 млрд.

По сравнению с прошлогодним в рейтинге этого года появилась дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Ольга (16 место, наследует $3,1 млрд). Отношения между ними не сложились: в 2021-м Ольга из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с сыном, тогда ее отец и отец ее ребенка обратились в Следственный комитет из-за ее «похищения». Однако она сообщала, что находится за границей добровольно. Из-за данных противоречий защита женщины обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), он постановил выплатить ей компенсацию в размере €2,4 тыс.