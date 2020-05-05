ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России

Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Дочь ректора Горного института в Санкт-Петербурге Владимира Литвиненко, неоднократно возглавлявшего рейтинг самых богатых ректоров России, Ольга Литвиненко должна получить €2390 в качестве компенсации. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении, проступившем в РБК.

Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном. При этом она не поставила в известность свою семью. Отец Литвиненко и отец ее ребенка подали заявление в полицию об исчезновении женщины. Первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и безопасности ГСУ СК Санкт-Петербурга возбудило дело по статье «незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц». По материалам ЕСПЧ, главный следователь уголовного розыска Петербурга сообщил, что Литвиненко и ее сына похитили неизвестные и насильно удерживают в неустановленном месте, чтобы завладеть ее собственностью. Адвокат Литвиненко заявил, что это не соответствует действительности и попросил признать незаконным начало уголовного расследования. Литвиненко также отправила письмо петербургскому следователю с сообщением, что она добровольно живет за границей, к письму были приложены подтверждающие документы.

Как отмечает ЕСПЧ, просьба адвоката не была удовлетворена, письмо Литвиненко уголовные розыск оставил без внимания.

Уголовное расследование в России несколько раз приостанавливали из-за невозможности определить подозреваемых. По сообщению ЕСПЧ, следователь по делу Литвиненко несколько раз обращался в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с просьбой конфисковать собственность Литвиненко. В итоге по решениям 2011 и 2012 годов Василеостровский суд постановил изъять собственность Литвиненко, говорится в документах. Были конфискованы три квартиры, гараж, одна треть которого принадлежала Литвиненко, и земельный участок, из которого ей принадлежала половина. Тот же суд разрешил арестовать два банковских счета Литвиненко, на которые поступала арендная плата из этих квартир.