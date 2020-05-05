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ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России

Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Дочь ректора Горного института в Санкт-Петербурге Владимира Литвиненко, неоднократно возглавлявшего рейтинг самых богатых ректоров России, Ольга Литвиненко должна получить €2390 в качестве компенсации. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении, проступившем в РБК.

Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном. При этом она не поставила в известность свою семью. Отец Литвиненко и отец ее ребенка подали заявление в полицию об исчезновении женщины. Первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и безопасности ГСУ СК Санкт-Петербурга возбудило дело по статье «незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц». По материалам ЕСПЧ, главный следователь уголовного розыска Петербурга сообщил, что Литвиненко и ее сына похитили неизвестные и насильно удерживают в неустановленном месте, чтобы завладеть ее собственностью. Адвокат Литвиненко заявил, что это не соответствует действительности и попросил признать незаконным начало уголовного расследования. Литвиненко также отправила письмо петербургскому следователю с сообщением, что она добровольно живет за границей, к письму были приложены подтверждающие документы.

Как отмечает ЕСПЧ, просьба адвоката не была удовлетворена, письмо Литвиненко уголовные розыск оставил без внимания.

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<p>Владимир Литвиненко</p>

Уголовное расследование в России несколько раз приостанавливали из-за невозможности определить подозреваемых. По сообщению ЕСПЧ, следователь по делу Литвиненко несколько раз обращался в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с просьбой конфисковать собственность Литвиненко. В итоге по решениям 2011 и 2012 годов Василеостровский суд постановил изъять собственность Литвиненко, говорится в документах. Были конфискованы три квартиры, гараж, одна треть которого принадлежала Литвиненко, и земельный участок, из которого ей принадлежала половина. Тот же суд разрешил арестовать два банковских счета Литвиненко, на которые поступала арендная плата из этих квартир.

Защита Литвиненко пыталась опротестовать решения суда на основании того, что ее никто не похищал и женщина добровольно свободно находится за границей. По сообщению ЕСПЧ, российский суд отклонил все просьбы защиты.

ЕСПЧ отметил в итоговом решении, что «установление нарушения само по себе является достаточным удовлетворением морального вреда, причиненного Литвиненко», и постановил выплатить ей €2390 за издержки и расходы.

РБК направил запрос в пресс-службу Владимира Литвиненко.

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Владимир Литвиненко

Ольга Литвиненко считает, что уголовное дело было сфабриковано по указу ее отца с целью отобрать ее имущество и получить опеку над ее дочкой, которая осталась в России. В 2018 году она отправила открытое письмо на имя президента России Владимира Путина. Она указала, что расследование уголовного дела началось после того, как ее отец подал заявление о похищении дочери неизвестными лицами. По словам женщины, это было сделано, чтобы исключить ее «из списков людей, живущих в реальном мире». Литвиненко подчеркнула, что виделась с отцом в 2014 году, когда он лично мог убедиться, что она находится на свободе. Литвиненко также уточнила, что за границей дает интервью СМИ, появляется в суде Польши и присутствует на различных форумах. Кроме того, по ее словам, в 2017 году посольство России в Мадриде выдало Литвиненко новый загранпаспорт. Позже Василеостровский суд аннулировал этот паспорт, лишив Литвиненко возможности вернуться.

Отец женщины Владимир Литвиненко в мае 2019 года в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов, заработав 236,9 млн руб. Ректор также был бывшим главой избирательного штаба Путина в Санкт-Петербурге.

Теги: Европейский суд по правам человека, Владимир Литвиненко, компенсация
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