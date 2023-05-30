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Минсельхоз выступил за введение квот на импорт пестицидов в Россию

Минсельхоз предложил ввести квоты на импорт пестицидов в Россию
Минсельхоз предложил ввести с 1 октября квоту на ввоз в Россию пестицидов, доступ к которой получат надежные поставщики. Аграрии готовы переходить на отечественные средства защиты растений, но предупреждают о рисках для урожая
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минсельхоз предложил ввести квоту на ввоз в Россию импортных пестицидов. В конце апреля министерство направило в Минпромторг письмо с соответствующей позицией для рассмотрения на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. С копией письма ознакомился РБК, его отправку подтвердил источник, близкий к Минсельхозу. РБК направил запрос в министерство.

Вопрос о введении квоты на ввоз в Россию импортных средств защиты растений поднимался на прошлой неделе на встрече представителей Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» с президентом Владимиром Путиным. Ограничить ввоз пестицидов квотой для поддержки отечественных компаний президента попросил один из участников встречи. Путин пообещал, что «вопрос не повиснет в воздухе»: «Я всегда за такие предложения и за их реализацию, но, конечно, мы должны проработать это в профильных ведомствах, прежде всего в Минсельхозе», — заявил тогда президент.

У Минсельхоза, как следует из документа, уже сформирована позиция по импорту пестицидов: квота составит 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. В рамках общего объема предлагается устанавливать отдельные показатели для основных групп пестицидов, наиболее востребованные из которых — гербициды (химические средства борьбы с сорными растениями), фунгициды (средства борьбы с болезнями растений), инсектициды (химические средства борьбы с вредными насекомыми).

Доступ к квоте получат «в основном предприниматели, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе», которые работают на протяжении длительного времени с проверенными иностранными производителями и не занимаются импортом контрафакта, подчеркивается в письме Минсельхоза. Размер предложенной квоты рассчитывался исходя из объемов производства, потребления импорта пестицидов в России за последние три года, уточняется в письме.

Сколько пестицидов Россия завозит из других стран

В 2022 году потребление пестицидов в России составило около 230 тыс. т. Из них большую часть — 118,8 тыс. — обеспечивала продукция отечественных производителей, говорится в письме Минсельхоза. На пестициды, ввезенные из-за рубежа, приходилось около трети — 71,2 тыс. т, или 30,9% всех объемов. Еще около 40 тыс. т — продукция, выпущенная иностранными производителями на мощностях отечественных компаний по схеме толлинга (по этой схеме в страну для переработки завозится иностранное сырье, которое перерабатывается на местных заводах, а готовая продукция вывозится на экспорт).

Зачем нужны ограничения

Пестициды — одно из средств повышения урожайности продовольственных культур в сельском хозяйстве, их использование значительно сокращает потери в сельском и лесном хозяйстве, отмечается в письме Минсельхоза. Речь идет о средствах, которые сельхозпроизводители используют для борьбы с болезнями, сорняками и вредителями — например, паразитами зерна, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, а некоторые средства защиты растений, например гербициды, используются также для очистки местности от растительности при строительстве или прокладке железнодорожных путей. Химические средства защиты растений повышают урожайность, увеличивают срок хранения растений, улучшают внешний вид фруктов, овощей и зерна.

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Необходимость введения квот на ввоз пестицидов Минсельхоз в письме обосновывает несколькими аргументами. Во-первых, введение количественных ограничений на импорт позволит обеспечить загрузку отечественных заводов и послужит толчком к созданию в стране новых производств пестицидов, а также локализации производств действующих веществ и увеличению экспорта в другие страны. Мера, по мнению министерства, позволит повысить загрузку мощностей отечественных производителей с 46% в 2022 году до 77% в 2025 году, а также обеспечить стабильную загрузку на уровне 90% до 2026 года. Заводы отечественных производителей (которые расположены, в частности, в Московской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Ленинградской, Тверской областях и других регионах) «способны полностью обеспечить все потребности внутреннего рынка по всем видам пестицидам», подчеркивается в документе. А в случае внеплановой смены ситуации на рынке или возникновения экстренных задач, связанных с ростом объема использования пестицидов, необходимо рассчитывать на отечественных поставщиков.

Во-вторых, квота «значительно увеличит поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней», ожидает аграрное министерство. Российские производители пестицидов — крупные налогоплательщики: за 2022 год они обеспечили поступление в бюджеты разных уровней около 45 млрд руб.

В-третьих, Минсельхоз ожидает, что введение квот обеспечит общее снижение угрозы безопасности для России, снизит зависимость от иностранных поставок и обеспечит защиту всех культур, произрастающих на территории страны.

На 2023 год Минсельхоз, исходя из письма, прогнозирует рост потребления пестицидов в стране до 240 тыс. т, а к 2025 году — до 270 тыс. т. При этом в результате введения квотирования «не вызовет дефицита товара на рынке ввиду возможностей отечественных производителей», а также переноса иностранными компаниями производства на территорию России на условиях толлинга. Удорожания средств защиты растений для аграриев из-за введения квот не произойдет, поскольку конкуренция на этом рынке высокая, отмечается в письме Минсельхоза.

В Минпромторге уточнили РБК, что получили обращение Минсельхоза и проработают эту инициативу с заинтересованными ведомствами, поскольку она может дать «качественный толчок развитию отечественной отрасли химических средств защиты растений», а также соответствует интересам по достижению технологического суверенитета и обеспечения продовольственной безопасности страны. Российские заводы пестицидов имеют потенциальную мощность 380 тыс. т при всем объеме потребления в стране в 220 тыс. т, а многие иностранные и многонациональные предприятия уже перенесли производство на территории России, отмечают в Минпромторге: например, немецкий концерн Bayer и китайская Syngenta построили заводы в Липецкой области. В министерстве также рассчитывают, что рост загрузки отечественных производств и снижение удельных затрат приведут к тому, что средняя стоимость продукции будет снижаться.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, отвечающее за деятельность подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Что думают об ограничениях аграрии

В России, безусловно, надо развивать собственное производство средств защиты растений для обеспечения продбезопасности, согласен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Проблема в том, что в России не производится ни одно из действующих веществ, поэтому даже российские продукты будут произведены из импортных компонентов. Без строительства производств действующих веществ внутри России эффективного продвижения российского продукта вряд ли получится», — предупреждает эксперт.

«Мы давно применяем на своих полях отечественные препараты и поддерживаем импортозамещение, но мы бы хотели, чтобы Минсельхоз привлек отраслевое сообщество к обсуждению тех позиций, которые должны попасть в квоту», — говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Сегодня потребность в ряде средств уже закрывается отечественными разработками, а крупные иностранные компании, в том числе Syngenta, Bayer, Basf, и другие начинают локализацию и производство своих средств в России. Но производство отечественных пестицидов зависит от поставок действующих веществ из-за рубежа, напоминает эксперт. А иностранные компании в основном локализуют в России производство препаратов, которые продаются «на большие площади», — как правило, это гербициды для массовых культур, например зерновых, отмечает Губина. В случае если квоты будут ограничивать ввоз средств защиты для нишевых культур, к которым относятся, например, капуста, морковь и другие овощи борщевого набора, это может отразиться на возможностях получения качественного урожая, предупреждает Губина.

Отечественные производители средств защиты растений обеспечивают более 50% потребностей аграриев в пестицидах, и у них есть потенциал увеличивать долю, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Но сложности в замещении импортных пестицидов связаны с тем, что многие российские аграрии изначально пользовались комплексными решениями иностранных производителей: «Та же Syngenta продает свои семена в пакете со средствами защиты растений, которые заточены под эти конкретные семена и работают в комплекте как технология. Обрубание этих технологий приведет к снижению урожайности. Смогут ли отечественные производители подстроиться под импортные семена — вопрос», — добавляет Злочевский.

Производители овощей используют пестициды в основном для защиты растений, которые выращиваются в открытом грунте, в теплицах распространены биологические методы защиты растений, когда с вредителями борются насекомые-энтомофаги, говорит главный агроном АПК «ЭКО-Культура» Любовь Прыткова. В случае введения квот на импортную продукцию дефицита средств защиты растений Прыткова не ожидает: последние год-полтора весь АПК и его поставщики идут по пути ускоренного импортозамещения, «острых проблем с чем бы то ни было мы не испытывали и не ожидаем в дальнейшем».

Авторы
Елена Сухорукова Елена Сухорукова

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