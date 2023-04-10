Минсельхоз попросит ФАС проверить рост цен на российские комбайны

Власти обсуждают меры по стабилизации цен на сельхозтехнику. За год цены на отечественные сельхозмашины, по данным Минсельхоза, выросли на 30–50%. Участники рынка попросили ФАС провести проверку и зафиксировать цены до конца года

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минсельхоз инициирует обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен на отечественную сельхозтехнику. Вопрос ускоренного роста цен на нее обсуждался на прошедшем 30 марта заседании Общественного совета при Минсельхозе (руководители и представители крупнейших отраслевых объединений и общественных организаций), рассказали РБК несколько участников мероприятия. Это подтвердили председатель Общественного совета Андрей Бодин, а также представитель Минсельхоза.

На заседании озвучивались данные профильного департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, согласно которым отечественная сельхозтехника подорожала от 30 до 50%, следует из протокола мероприятия, с которым ознакомился РБК. Речь идет о подорожании за последний год, уточнил РБК один из участников совещания. По итогам заседания члены Общественного совета рекомендовали Минсельхозу инициировать обращение в ФАС «с предложением о проведении проверки обоснованности роста цен на основные виды сельхозтехники с последующей их фиксацией до конца 2023 года», говорится в документе.

В пресс-службе Минсельхоза РБК подтвердили, что по рекомендации Общественного совета планируют подготовить обращение в ФАС со стороны региональных органов управления АПК и отраслевых союзов для проведения проверки роста цен на отечественную сельхозтехнику в 2022–2023 годах.

В ФАС обращение по поводу проверки роста цен на сельхозтехнику пока не поступало, уточнили РБК в пресс-службе ведомства.

С чем связано подорожание российских комбайнов и тракторов

Большая часть сельхозтехники на российском рынке на текущий момент — отечественного производства, причем эта доля за последний год заметно выросла. Если в 2021 году на российские сельхозмашины приходилось чуть больше половины рынка — 51%, то по итогам 2022 года их доля выросла до 61%, следует из имеющихся у РБК данных Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»).

По данным Минсельхоза, по некоторым видам востребованных сельхозмашин средняя стоимость в прошлом году была в полтора раза выше уровня 2021 года. «В этом году рост цен по ряду ключевых наименований продолжился», — говорит представитель Минсельхоза.

Рост цен на сельхозтехнику в 2022 году и продолжение этой тенденции в текущем году подтверждает и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: «Комбайн, который раньше стоил 12 млн [руб.], теперь стоит 19 млн [руб.]», — сетует он. Подорожание отечественной техники связано в том числе с удорожанием ее производства. Причины этого машиностроители называют разные, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: среди них — рост цен на импортные комплектующие из-за усложнения логистики и ухода с российского рынка ряда крупных международных производителей, а также снижение мер господдержки.

В «Росспецмаше» называют несколько причин роста стоимости сельхозтехники в 2023 году. Во-первых, это отмена скидок: в предыдущие годы на приобретение всей российской сельхозтехники действовала программа субсидирования, которая позволяла приобретать сельхозмашины со скидкой 10–15%, поясняет представитель ассоциации. «Для конечного потребителя в 2022 году цена была на 10–15% меньше, чем цена по прайсу заводов. В 2023 году эта программа не распространяется на тракторы, комбайны и прочую самоходную сельхозтехнику, а ее финансирование составляет всего 2 млрд руб. (в 2022 году было 8 млрд руб.), тогда как для поддержания необходимых темпов модернизации объем финансирования должен быть не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику. Получается, что только в результате этого цены на сельхозтехнику выросли на 10–15%», — объясняют в «Росспецмаше».

Во-вторых, в 2022 году возникла беспрецедентная ситуация, когда в Россию перестали поставлять комплектующие, продолжает представитель ассоциации. По его словам, у отечественных производителей сельхозтехники один из самых высоких уровней локализации в отечественном машиностроении (в зависимости от вида техники в среднем он составляет от 60 до 80%), но определенная часть компонентов закупалась в западных странах. В результате машиностроителям пришлось в максимально сжатые сроки перестраивать логистику, развивать собственное производство, искать партнеров на Востоке и в других дружественных странах и в России. «К тому же за последние годы значительно выросли цены на металл. Нужно учитывать и такой факт, как дорогие кредиты, постоянно растущие цены на энергоносители. Все это также повлияло на увеличение себестоимости производства сельхозтехники — на 5–15%», — говорит представитель «Росспецмаша».

Чем грозит нехватка техники у аграриев

На фоне ухода с российского рынка крупных иностранных производителей, нарушения логистических цепочек и роста цен на отечественную технику аграрии в 2023 году снизили темпы приобретения новых сельхозмашин по сравнению с двумя предыдущими годами, указывают в Минсельхозе. В министерстве предупреждают, что уменьшение закупок сельхозтехники в перспективе может привести «к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве».

На волне подъема агропромышленного комплекса в последние годы у сельхозпроизводителей появились деньги на обновление техники, говорит Юшин. «Но учитывая современные требования, техники в сельском хозяйстве все еще недостаточно: часть парка недостаточно мощная, а машины быстро устаревают. Да и планы по вводу миллионов гектаров в оборот никто не отменял», — добавляет эксперт.

Сейчас аграрии приобретают технику как для весенней посевной кампании, так и для предстоящей уборочной кампании, рассказывает Андрей Бодин: «На юге России уже к июню необходимо иметь достаточный парк техники для уборки зерновых, а в Центральной России уборка начинается в конце июля — августе». Из-за того что по отдельным видам сельхозтехники подорожание уже составило от 30 до 50%, сельхозпроизводителям не хватает средств, чтобы обеспечить ранее имевшиеся темпы обновления парка, говорит собеседник РБК.

«В текущей ситуации есть риск замораживания процесса обновления техники, дефицит комбайнов и тракторов и угроза сохранению высоких урожаев», — предупреждает Юшин. С учетом низких цен на зерно и экспортной пошлины аграрии не способны закупать сельхозтехнику по таким «неподъемным» ценам, хотя потребность в ней есть, уверяет Злочевский. Недозакупка техники в рамках одного года в моменте не так критична для сельхозпроизводителей, но грозит проблемами в будущем, объясняет Злочевский. За один год аграрии, по его словам, обновляют 10–15% машин. «Если выпадает обновление, это не моментальная смерть, поскольку 85–90% техники осталось в строю. Но представляете, как снизится этот процент и каким будет реальное наличие техники через пять лет? Это история не одного года». По словам Злочевского, для обновления парка техники необходимо создавать экономические условия, иначе «это вернется бумерангом».

Сегодня с учетом сложившейся конъюнктуры внутреннего рынка, снизившихся цен на сельхозпродукцию и опережающего роста цен на комбайны и трактора отечественным сельхозпроизводителям необходима системная поддержка для сохранения темпов обновления парка сельхозтехники, говорит Бодин. По его словам, эффективной мерой может стать поддержка покупательной способности непосредственно сельхозпроизводителей для приобретения ими сельхозтехники.

В Минсельхозе отметили, что готовят предложения в правительство об изменении действующих мер поддержки, направленных на увеличение производства и повышение качества российской техники. Свои предложения по мерам поддержки аграриев на фоне низких цен на сельхозпродукцию, экспортных пошлин на зерно, роста себестоимости сельхозпроизводства направила в правительство и ассоциация «Росспецмаш», добавил ее представитель.