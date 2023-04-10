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Бизнес ,  
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Минсельхоз попросит ФАС проверить рост цен на российские комбайны

Минсельхоз попросит ФАС проверить обоснованность подорожания отечественной сельхозтехники
Власти обсуждают меры по стабилизации цен на сельхозтехнику. За год цены на отечественные сельхозмашины, по данным Минсельхоза, выросли на 30–50%. Участники рынка попросили ФАС провести проверку и зафиксировать цены до конца года
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минсельхоз инициирует обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность роста цен на отечественную сельхозтехнику. Вопрос ускоренного роста цен на нее обсуждался на прошедшем 30 марта заседании Общественного совета при Минсельхозе (руководители и представители крупнейших отраслевых объединений и общественных организаций), рассказали РБК несколько участников мероприятия. Это подтвердили председатель Общественного совета Андрей Бодин, а также представитель Минсельхоза.

На заседании озвучивались данные профильного департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, согласно которым отечественная сельхозтехника подорожала от 30 до 50%, следует из протокола мероприятия, с которым ознакомился РБК. Речь идет о подорожании за последний год, уточнил РБК один из участников совещания. По итогам заседания члены Общественного совета рекомендовали Минсельхозу инициировать обращение в ФАС «с предложением о проведении проверки обоснованности роста цен на основные виды сельхозтехники с последующей их фиксацией до конца 2023 года», говорится в документе.

В пресс-службе Минсельхоза РБК подтвердили, что по рекомендации Общественного совета планируют подготовить обращение в ФАС со стороны региональных органов управления АПК и отраслевых союзов для проведения проверки роста цен на отечественную сельхозтехнику в 2022–2023 годах.

В ФАС обращение по поводу проверки роста цен на сельхозтехнику пока не поступало, уточнили РБК в пресс-службе ведомства.

С чем связано подорожание российских комбайнов и тракторов

Большая часть сельхозтехники на российском рынке на текущий момент — отечественного производства, причем эта доля за последний год заметно выросла. Если в 2021 году на российские сельхозмашины приходилось чуть больше половины рынка — 51%, то по итогам 2022 года их доля выросла до 61%, следует из имеющихся у РБК данных Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»).

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По данным Минсельхоза, по некоторым видам востребованных сельхозмашин средняя стоимость в прошлом году была в полтора раза выше уровня 2021 года. «В этом году рост цен по ряду ключевых наименований продолжился», — говорит представитель Минсельхоза.

Рост цен на сельхозтехнику в 2022 году и продолжение этой тенденции в текущем году подтверждает и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: «Комбайн, который раньше стоил 12 млн [руб.], теперь стоит 19 млн [руб.]», — сетует он. Подорожание отечественной техники связано в том числе с удорожанием ее производства. Причины этого машиностроители называют разные, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: среди них — рост цен на импортные комплектующие из-за усложнения логистики и ухода с российского рынка ряда крупных международных производителей, а также снижение мер господдержки.

В «Росспецмаше» называют несколько причин роста стоимости сельхозтехники в 2023 году. Во-первых, это отмена скидок: в предыдущие годы на приобретение всей российской сельхозтехники действовала программа субсидирования, которая позволяла приобретать сельхозмашины со скидкой 10–15%, поясняет представитель ассоциации. «Для конечного потребителя в 2022 году цена была на 10–15% меньше, чем цена по прайсу заводов. В 2023 году эта программа не распространяется на тракторы, комбайны и прочую самоходную сельхозтехнику, а ее финансирование составляет всего 2 млрд руб. (в 2022 году было 8 млрд руб.), тогда как для поддержания необходимых темпов модернизации объем финансирования должен быть не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику. Получается, что только в результате этого цены на сельхозтехнику выросли на 10–15%», — объясняют в «Росспецмаше».

Во-вторых, в 2022 году возникла беспрецедентная ситуация, когда в Россию перестали поставлять комплектующие, продолжает представитель ассоциации. По его словам, у отечественных производителей сельхозтехники один из самых высоких уровней локализации в отечественном машиностроении (в зависимости от вида техники в среднем он составляет от 60 до 80%), но определенная часть компонентов закупалась в западных странах. В результате машиностроителям пришлось в максимально сжатые сроки перестраивать логистику, развивать собственное производство, искать партнеров на Востоке и в других дружественных странах и в России. «К тому же за последние годы значительно выросли цены на металл. Нужно учитывать и такой факт, как дорогие кредиты, постоянно растущие цены на энергоносители. Все это также повлияло на увеличение себестоимости производства сельхозтехники — на 5–15%», — говорит представитель «Росспецмаша».

Чем грозит нехватка техники у аграриев

На фоне ухода с российского рынка крупных иностранных производителей, нарушения логистических цепочек и роста цен на отечественную технику аграрии в 2023 году снизили темпы приобретения новых сельхозмашин по сравнению с двумя предыдущими годами, указывают в Минсельхозе. В министерстве предупреждают, что уменьшение закупок сельхозтехники в перспективе может привести «к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве».

На волне подъема агропромышленного комплекса в последние годы у сельхозпроизводителей появились деньги на обновление техники, говорит Юшин. «Но учитывая современные требования, техники в сельском хозяйстве все еще недостаточно: часть парка недостаточно мощная, а машины быстро устаревают. Да и планы по вводу миллионов гектаров в оборот никто не отменял», — добавляет эксперт.

Сейчас аграрии приобретают технику как для весенней посевной кампании, так и для предстоящей уборочной кампании, рассказывает Андрей Бодин: «На юге России уже к июню необходимо иметь достаточный парк техники для уборки зерновых, а в Центральной России уборка начинается в конце июля — августе». Из-за того что по отдельным видам сельхозтехники подорожание уже составило от 30 до 50%, сельхозпроизводителям не хватает средств, чтобы обеспечить ранее имевшиеся темпы обновления парка, говорит собеседник РБК.

«В текущей ситуации есть риск замораживания процесса обновления техники, дефицит комбайнов и тракторов и угроза сохранению высоких урожаев», — предупреждает Юшин. С учетом низких цен на зерно и экспортной пошлины аграрии не способны закупать сельхозтехнику по таким «неподъемным» ценам, хотя потребность в ней есть, уверяет Злочевский. Недозакупка техники в рамках одного года в моменте не так критична для сельхозпроизводителей, но грозит проблемами в будущем, объясняет Злочевский. За один год аграрии, по его словам, обновляют 10–15% машин. «Если выпадает обновление, это не моментальная смерть, поскольку 85–90% техники осталось в строю. Но представляете, как снизится этот процент и каким будет реальное наличие техники через пять лет? Это история не одного года». По словам Злочевского, для обновления парка техники необходимо создавать экономические условия, иначе «это вернется бумерангом».

Сегодня с учетом сложившейся конъюнктуры внутреннего рынка, снизившихся цен на сельхозпродукцию и опережающего роста цен на комбайны и трактора отечественным сельхозпроизводителям необходима системная поддержка для сохранения темпов обновления парка сельхозтехники, говорит Бодин. По его словам, эффективной мерой может стать поддержка покупательной способности непосредственно сельхозпроизводителей для приобретения ими сельхозтехники.

В Минсельхозе отметили, что готовят предложения в правительство об изменении действующих мер поддержки, направленных на увеличение производства и повышение качества российской техники. Свои предложения по мерам поддержки аграриев на фоне низких цен на сельхозпродукцию, экспортных пошлин на зерно, роста себестоимости сельхозпроизводства направила в правительство и ассоциация «Росспецмаш», добавил ее представитель.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
АПК сельхозтехника рост цен Импортозамещение
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