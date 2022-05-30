Антимонопольная служба выдала предостережение металлургам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) Алексею Сентюрину, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Это связано с высказываниями Сентюрина о возможном сокращении производства стальной продукции при сохранении существующей системы налогообложения, которые были опубликованы 26 мая на сайте РБК, пояснил представитель ФАС.
Подобные заявления могут привести к нарушению закона о защите конкуренции и сокращению или прекращению производства товара, отметил представитель ведомства.
РБК направил запросы в «Русскую сталь», а также в пресс-службы «Северстали», ММК, НЛМК и Evraz.
Почему ФАС выдала предупреждение
«Русская сталь» на прошлой неделе предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль, заявил РБК Сентюрин. В начале прошлой недели ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сообщил источник в одной из металлургических компаний.
Некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство на фоне уменьшения спроса на внутреннем рынке и проблем с экспортом, пояснил исполнительный директор «Русской стали». Без скорейшего принятия мер на предприятиях черной металлургии существуют серьезные риски сокращения персонала, предупредил он.
«Предостережения — это предупредительный механизм, который предотвращает нарушения антимонопольного законодательства», — прокомментировал представитель ФАС.
По словам председателя генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнера BGP Litigation Ирины Акимовой, это предостережение не значит, что Сентюрин нарушил закон, и никакими штрафами для ассоциации пока не грозит. «ФАС предостерегла ассоциацию «Русская сталь» от незаконной координации деятельности крупнейших металлургических компаний в целях сокращения либо прекращения производства, — пояснила она. — Вследствие таких заявлений может быть создан необоснованный дефицит металлопродукции на внутреннем рынке. А это может привести к росту цен».
На следующий день после заявлений Сентюрина ММК сообщил, что сократил выпуск стали на 40%. «Северсталь» также заявила, что снижает производство, и предупредила о риске его сокращения на 20–40% в июне. Компании назвали среди причин проблемы с продажами на внутреннем и внешнем рынках.
До мая ситуация со спросом и производством была относительно стабильной, свидетельствовал отчет аналитиков BCS Global Markets со ссылкой на данные ценового агентства «Металл Эксперт». В апреле спрос на сталь в России, рассчитанный как объем производства за вычетом чистого экспорта, снизился на 3%, а само производство — на 5%. Уровень спроса в апреле соответствовал данным за предыдущие годы, а за первые четыре месяца 2022-го даже вырос на 9%, отмечали аналитики. Причем производство не снижалось, несмотря на «узкие места» в экспортной логистике, указывали эксперты.