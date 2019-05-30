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Бизнес ,  
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«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд руб. на обслуживание Superjet
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд руб. Ранее перевозчик отменил конкурс на ремонт агрегатов лайнера
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Аэрофлот» объявил конкурс на обслуживание парка самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом говорится в заявке авиакомпании, размещенной на портале госзакупок 29 мая.

Максимальная сумма, которую перевозчик готов заплатить за техобслуживание, составляет 4,6 млрд руб., срок действия планируемого договора — по 31 декабря 2034 года, говорится в материалах компании.

Среди необходимых работ перевозчик указал плановые проверки, устранение дефектов, обнаруженных во время проверки, ремонт повреждений конструкции, мойку и покраску самолетов, замену компонентов с истекшим сроком службы, замену двигателя, шасси и другие. Итоги тендера планируется подвести 3 июля.

Представитель производителя SSJ «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщил РБК, что компания рассматривает возможность участвовать в этом конкурсе, но окончательного решения еще нет. В пресс-службе «Аэрофлота» не ответили на запрос РБК.

Видео: РБК

До последнего времени в парке «Аэрофлота», крупнейшего эксплуатанта SSJ, было 50 лайнеров. Но 5 мая произошла катастрофа с участием такой машины в аэропорту Шереметьево: SSJ, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, из-за технических неполадок, возникших после удара молнии, вернулся в аэропорт вылета, а после приземления загорелся. Погиб 41 человек, самолет сгорел.

В середине мая авиакомпания отменила конкурс на ремонт агрегатов лайнера SSJ. Заявки на участие в нем подали только ГСС и ее «дочка» «Рапарт Сервисез». Согласно закупочной документации максимальная стоимость услуг была установлена на уровне $124 млн, однако ГСС и ее «дочка», подавшие две отдельные заявки, запрашивали больше на $77 млн и $17,5 млн соответственно — $201 млн и $141,5 млн. При этом «Рапарт Сервисез» предложила неполный в сравнении с техническим заданием список компонентов. Сейчас услуги по ремонту предоставляет ГСС, но контракт с компанией истекает в конце июня. Источники РБК подчеркивали, что в случае, если производитель и перевозчик не сойдутся в цене, «Аэрофлот» не сможет эксплуатировать лайнеры.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Автор: Мария Кокорева
Теги: Sukhoi Superjet-100, «Аэрофлот», конкурс
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