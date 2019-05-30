«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд руб. на обслуживание Superjet

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд руб. Ранее перевозчик отменил конкурс на ремонт агрегатов лайнера

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Аэрофлот» объявил конкурс на обслуживание парка самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом говорится в заявке авиакомпании, размещенной на портале госзакупок 29 мая.

Максимальная сумма, которую перевозчик готов заплатить за техобслуживание, составляет 4,6 млрд руб., срок действия планируемого договора — по 31 декабря 2034 года, говорится в материалах компании.

Среди необходимых работ перевозчик указал плановые проверки, устранение дефектов, обнаруженных во время проверки, ремонт повреждений конструкции, мойку и покраску самолетов, замену компонентов с истекшим сроком службы, замену двигателя, шасси и другие. Итоги тендера планируется подвести 3 июля.

Представитель производителя SSJ «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщил РБК, что компания рассматривает возможность участвовать в этом конкурсе, но окончательного решения еще нет. В пресс-службе «Аэрофлота» не ответили на запрос РБК.