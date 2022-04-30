Обыски в Deutsche Bank связали с операциями дяди Асада

Речь идет о 84-летнем дяде президента Сирии Рифате Асаде, осужденном за махинации с недвижимостью и растрату бюджета, пишут Handelsblatt и FT. Обыск связан с несвоевременным сообщением банка об отмывании денег

Обыски в офисе Deutsche Bank, 29 апреля 2022 г. (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.

По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.

Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.

По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.

Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.

Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.