Обыски в Deutsche Bank связали с операциями дяди Асада
Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.
По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.
Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.
По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.
Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.
Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.